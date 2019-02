Abruzzo | urne aperte dalle 7 alle 23

Urne aperte in Abruzzo dalle 7 alle 23 : 05.16 Urne aperte oggi in Abruzzo dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. E' un primo test, in vista delle elezioni europee di maggio. Quattro i candidati: Marco Marsilio, centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia); Sara Marcozzi, M5S; Giovanni Legnini, centrosinistra; Stefano Flajani,sostenuto da Casapound.