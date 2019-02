Valentino Rossi e Luca Marini | fratelli campioni su due ruote

MotoGp – Test Sepang - Jorge Lorenzo si autoesclude dalla lotta al titolo : “Valentino Rossi favorito - io no” : Jorge Lorenzo palesa la sua opinione a conclusione dei Test invernali di MotoGp disputati Sepang: il grande assente di questi tre giorni di prove non si candida tra i favoriti alla vittoria del titolo mondiale Jorge Lorenzo, grande assente dei Test invernali di MotoGp a Sepang, ha potuto studiare da lontano i propri rivali. A conclusione della tre giorni di prove a cui si sono sottoposti i suoi colleghi, il maiorchino sembra essersi fatto ...

MotoGp - Valentino Rossi si prepara a festeggiare 40 anni : tutti i retroscena del (doppio) mega party : Il pRossimo 16 febbraio Valentino Rossi compirà 40 anni, cominciano a trapelare già le prime indiscrezioni sulla festa L’atteso traguardo si avvicina, ma non ha nulla a che vedere con la MotoGp. Valentino Rossi infatti si prepara a festeggiare 40 anni, che compirà il pRossimo 16 febbraio. Una cifra tonda che merita una festa in grande stile, proprio come sta pensando di fare il Dottore, impegnato fino a ieri in Malesia per la prima ...

MotoGp – Mano nella mano con Marquez e linguaccia a Valentino Rossi : piccola tifosa malese protagonista a Sepang [FOTO e VIDEO] : Una piccola tifosa malese protagonista dei test di Sepang: la dolce bambina tra baci e passeggiate mano nella mano con Marquez e linguacce a Valentino Rossi E’ terminata oggi la sessione di test di MotoGp di Sepang: i piloti hanno completato il lavoro programmato con i rispettivi team, in attesa di tornare in pista dal 23 al 25 febbraio in Qatar, per gli ultimi test invernali prima dell’esordio stagionale, previsto per il 10 ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Soddisfatto a metà - il divario con gli avversari è ancora grande” : Nonostante buoni tempi e la sensazione che il peggio sia stato messo alle spalle, Valentino Rossi non vuole sbilanciarsi troppo, al termine della tre-giorni di test di Sepang riservati alla MotoGP. Il “Dottore”, infatti, preferisce guardare i lati ancora da migliorare, piuttosto che i passi in avanti compiuti che, va detto, non sembrano di poco conto sulla sua M1. Il nove volte campione del mondo ha detto la sua tramite il canale ...

MotoGp - Valentino Rossi spaventa la Yamaha : il Dottore pone l’accento sulle lacune della M1 : Interrogato sui progressi della nuova moto, Valentino Rossi ha sottolineato come avrebbe chiaramente sofferto in caso di imminente gara Mezzo sorriso, ma ancora tantissime cose da migliorare. Valentino Rossi non è contento a metà della tre giorni di test conclusa oggi a Sepang, nel corso della quale la Yamaha è cresciuta ma non per colmare il gap con i propri avversari. AFP/LaPresse Manca ancora qualcosa per lottare per la vittoria, il ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : risultati 8 febbraio. Danilo Petrucci vola - Ducati scatenata! Valentino Rossi si concentra sulla durata : Si sono conclusi i primi Test pre-stagionali riservati alla MotoGP di Sepang (Malesia) e la Ducati ha voluto alzare la voce nella terza, ed ultima, giornata di prove. La parte più importante del turno si è svolta nella mattinata malese, con Danilo Petrucci che è andato a sbriciolare addirittura il record della pista (dato non ufficiale, non trovandoci nel weekend di gara) con un eccezionale 1:58.239 al decimo dei suoi 32 giri. Il pilota umbro ...

LIVE MotoGP - Test Sepang 2019 in DIRETTA : 8 febbraio - Valentino Rossi cerca conferme. Dovizioso alla riscossa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Test di MotoGP in Malesia. Sul tracciato di Sepang la parola passai ai motori! Dopo le presentazioni delle nuove moto e le considerazioni in prospettiva, è tempo che sia il cronometro l’unico giudice in grado di emettere una sentenza definitiva. C’è attesa! In casa Ducati, il ruolo di numero è designato, al di là delle smentite. Sarà Andrea Dovizioso a lanciare il ...

MotoGp – Dalla collaborazione con Drudi all’eccentrico risultato : la genesi del nuovo casco di Valentino Rossi spiegata dal Dottore : Valentino Rossi spiega il nuovo ed eccentrico casco usato nei test invernali di Sepang: il Dottore parla di com’è nato il prezioso copricapo Valentino Rossi non passa mai inosservato, soprattutto in pista. Il Dottore, impegnato in questi giorni nei test invernali di Sepang, in vista dell’inizio del campionato mondiale di MotoGp in programma il 10 marzo in Qatar, ha sfoggiato un eccentrico casco. Il pilota di Tavullia ha ...

MotoGp - Test Sepang – Dai complimenti di Valentino Rossi alle sensazioni positive - Vinales ammette : “ancora ci manca qualcosa” : Maverick Vinales soddisfatto, ma con i piedi per terra, dopo la seconda giornata dei Test di Sepang 2019: le parole dello spagnolo della Yamaha Giornata di lavoro soddisfacente e produttiva in casa Yamaha oggi nel secondo giorno di Test di MotoGp a Sepang. Maverick Vinales ha chiuso il Day2 in Testa alla classifica dei tempi tornando ai box con sensazioni positive e tanta soddisfazione, ma senza montarsi troppo la Testa: “onestamente ...

MotoGP - test di Sepang. Valentino Rossi : 'Il time attack sfumato? La gomma non funzionava' : Rossi è soddisfatto dei progressi della sua M1. La riorganizzazione del lavoro all'interno del box Yamaha inizia già a dare i suoi frutti. Al termine della seconda giornata di test a Sepang, Vinales è ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : analisi day-2. Dovizioso e Ducati gran connubio - Valentino Rossi bene ma non benissimo - Marquez con il misurino : Giornata rovente a Sepang (Malesia), sede della seconda giornata di Test della classe MotoGP. Sul tracciato malese le temperature sull’asfalto hanno superato i 60°C e chiaramente l’attività in pista ne ha risentito. Per questo non è semplice dedurre con esattezza cosa queste prove abbiano detto o cosa abbiano potuto dare ai team, tuttavia degli aspetti da considerare ci sono. Ducati OK – Se ieri il lavoro comparativo condotto ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Ci siamo avvicinati agli avversari ma non è ancora abbastanza” : Ottimi segnali in casa Yamaha. Maverick Vinales, infatti, ha concluso nettamente al comando la seconda giornata dei Test riservati alla MotoGP a Sepang (Malesia). In un giovedì particolarmente torrido (con l’asfalto che ha toccato punte di 58°) lo spagnolo ha voluto mandare un messaggio a tutti, chiudendo la sessione con un tempo notevolissimo: 1:58.897. Un time attack, certo, ma la conferma che la scuderia di Iwata abbia mosso passi ...