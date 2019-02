Roma | Kolarov prova a far pace con i tifosi | la risposta dei giallorossi

Tifosi della Roma spaccati sull'inchino di Kolarov : 'Ma quali scuse...' - 'In campo dà sempre l'anima' : Non è bastato un 3 a 0 contro il Chievo a calmare i Tifosi della Roma inferociti contro la squadra per il 7 a 1 rimediato a Firenze in Coppa Italia. Per tutti i 90 minuti gli ultras giallorossi al ...

Roma - De Rossi difende Kolarov dalle critiche! Il commento fa il pieno di like : “fratello mio” [FOTO] : Daniele De Rossi interviene in prima linea per difendere Alexander Kolarov dalle critiche e dai fischi dei tifosi: il commento su Instagram fa il pieno di like Dopo diverse partite d’assenza, nelle quali è stata evidente la mancanza di leadership nel cuore della mediana giallorossa, capitan Daniele De Rossi è tornato a suo posto. Nella sfida contro il Milan si sono visti i primi miglioramenti, se non tanto sotto il profilo del ...

Moviola serie A - Roma-Milan : Kolarov rischia - c'era un rosso per Pellegrini : Roma-Milan 1-1 Maresca Kolarov rischia. c'era un rosso per Pellegrini Piatek comincia infilando un dito nell'occhio a De Rossi, ovviamente senza volerlo. L'arbitro Fabio Maresca va a istinto. Lascia ...

Roma - per Zaniolo un'ora da applausi. Kolarov - fischi e rischi : Ecco il migliore e il peggiore della Roma nella partita pareggiata per 1-1 all'Olimpico contro il Milan. TOP - Zaniolo Nel primo tempo sprizza energia un po' da tutti i pori, tanto da duellare spesso ...

Roma-Milan - contestazione della Curva Sud : fischi per Di Francesco - cori contro Kolarov : Una reazione più che prevedibile dopo la figuraccia di Firenze. La Roma torna in campo all'Olimpico ma nella memoria è ancora fresco il ricordo dell'umiliante 7-1 incassato dalla Fiorentina in Coppa ...

Roma - Dzeko - Manolas e Kolarov - il trio a caccia della gloria perduta : I giocatori, quando si sentono definiti 'senatori, la prendono male. Come fosse un'offesa. Magari hanno pure ragione, perché chi lo dice, spesso, gli attribuisce un significato/tono negativo. Come a ...