Per il Governo i figli non sono una priorità

Pensioni - ecco Perché le manovrine del governo mi fanno imbestialire. L'analisi di Cazzola : ... , mentre quella che da secoli viene definita "realtà" è soltanto l'espressione di una congiura sovranazionale dei poteri forti che, attraverso la scienza e le competenze, pretendono di soggiogare i ...

Semplificazioni - la bozza del ddl del governo : previsti “sconti burocrazia” e la rivalutazione Per la vendita di monumenti : Dalla “rivalutazione” dei casi in cui è possibile vendere monumenti alle detrazioni fiscali per i “costi della burocrazia“, passando per nuove norme sull’eredità e il lavoro, l’edilizia, ma anche la riforma del codice degli appalti e l’energia con la liberalizzazione del mercato nonché la regolazione di prezzi e tariffe. Sono almeno 21 le deleghe al governo previste dalla bozza del disegno di legge delega ...

Deutsche Bank-Commerzbank : governo al lavoro Per creare un campione nazionale nel settore bancario : Ha parlato del sostegno del governo ad un "campione nazionale" nel settore bancario, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz sulla scia delle ultime speculazioni che vedono l'esecutivo tedesco ...

Spot del governo durante il Festival. Per la Vigilanza Rai sono "inopportuni" : L'uso degli Spot di reddito di cittadinanza e Quota 100 durante il Festival di Sanremo è "inopportuno" e provoca "un mancato introito pubblicitario per il servizio pubblico radiotelevisivo". A sostenerlo è il presidente della Vigilanza Alberto Barachini che ha così commentato la scelta della Rai di collocare gli Spot del governo all'interno del Festival.Al posto delle pubblicità, la Rai ha mandato in onda gli Spot ...

Francia - il portavoce del governo : 'Richiamo ambasciatore non è Permanente. E' un messaggio' : 'Non è un richiamo permanente, ma era importante mandare un messaggio'. È quanto ha detto ai microfoni di Europe 1 il portavoce del governo francese, Benjamin Gruveaux, all'indomani della decisione ...

5G - Huawei e Zte messi al bando dal governo italiano? «No - nessun Pericolo Per la sicurezza nazionale» : ... Huawei e ZTE, possano servire da ponte per gli scopi poco legittimi di Pechino , ossia per spiare e monitorare i cittadini e le aziende in giro per il mondo, che is tratti di paesi amici o meno. ...

SALVINI A PROCESSO?/ Il giurista : ecco Perché M5s non può far cadere il governo : Le opposizioni, politiche e mediatiche, sperano che il governo cada sul caso Diciotti. Un errore nel quale M5s non deve cadere

Euro 2020 - Giancarlo Giorgetti : “Per il governo è un grande onore” : “L’Italia ospiterà la partita inaugurale degli Europei 2020 e i Campionati Europei Under 21. Per il governo è un grande onore supportare l’organizzazione di questi grandi eventi. Auspichiamo di essere protagonisti anche di altre sfide da cogliere, pure per quanto riguarda il Calcio femminile”. Sono queste le dichiarazioni del sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento al ...

Per Bruxelles possibile recessione prolungata in Italia. Il Governo non ci crede : "Confermiamo Pil +1% nel 2019" : Il taglio delle stime sul Pil, ormai ampiamente atteso, è arrivato. La Commissione Ue, nelle previsioni d'inverno, ha ridotto le previsioni sulla crescita italiana, portandole dall'1,2% allo 0,2% per il 2019, fissando l'asticella ben lontana dalle attese del Governo, che sono pari ad almeno l'1%. Nel 2020 la crescita si dovrebbe attestare al +0,8%, ma esiste il rischio di una "recessione più prolungata". Una valutazione di ...

14 diplomatici canadesi hanno fatto causa al loro governo Per i misteriosi problemi di salute avuti in ambasciata a Cuba : Quattordici diplomatici canadesi hanno fatto causa al loro governo per i problemi di salute che hanno avuto lavorando nell’ambasciata del paese a Cuba: hanno chiesto 21 milioni di dollari canadesi come risarcimento (circa 18 milioni di euro). Secondo i diplomatici il

Diciotti - Giuseppe Conte fa lo scudo umano Per salvare il governo : trionfo di Matteo Salvini - crac M5s : Un tentativo "disperato" di salvare il governo, quello messo in atto dal premier Giuseppe Conte. Si parla di quanto scritto dal presidente del Consiglio nel documento di quattro pagine allegato alla memoria presentata dal vicepremier Matteo Salvini nella Giunta per l'Immunità del Senato, che dovrà d

"A rischio i nostri dati" : il governo mette al bando Huawei e Zte Per il 5G : 'L'Italia metterà al bando Huawei e Zte'. Fonti qualificate della Difesa e della Farnesina chiudono 'definitivamente' all'ipotesi di affidare ai due colossi cinesi delle telecomunicazioni lo sviluppo ...

La pensione minima Per tutti fa litigare il governo tedesco : ... la proposta del ministro del Lavoro tedesco, il socialdemocratico Hubertus Heil, sta scatenando una polemica politica di prima grandezza in Germania , provocando l'ennesima fibrillazione della ...

Non solo grandi oPere - Per il governo si apre anche la vertenza auto : Dopo la Tav la politica industriale per l'auto. Il contenzioso tra Confindustria e governo si allarga e in entrambi i casi l'iniziativa parte da Torino, l'ex capitale dell'industria italiana che non ...