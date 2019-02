Parma-Inter 0-1 | Serie A | Lautaro Martinez la risolve nel finale | i nerazzurri tornano al

VIDEO Parma-Inter 0-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Lautaro Martinez la risolve nel finale : L’Inter ha sconfitto il Parma per 1-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A, a risolvere la contesa è stato Lautaro Martinez che ha segnato il gol decisivo al 79′: verticalizzazione di Nainggolan e l’attaccante mette il pallone in rete con una giocata d’astuzia. Nel primo tempo Gervinho aveva colpito una traversa clamorosa, poi nella ripresa i nerazzurri hanno iniziato a spingere ed era stato annullato un gol ...

Anticipo serie A - Parma-Inter 0-1 : 22.23 L'Inter riparte dopo due sconfitte di fila. A Parma Lautaro decide l'1-0. Il primo squillo è degli emiliani, con Gervinho che sfonda in area e colpisce la traversa (21'). Risposta nerazzurra con l'assist di Joao Mario a Perisic, Sepe si oppone. Il Parma sparisce nella ripresa. Ancora Sepe protagonista a murare l'incursione di Joao Mario,poi gol annullato dal Var a D'Ambrosio (fallo di mano).La rete arriva al 79' con Lautaro (entrato da ...

Parma-Inter 0-1 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/23 LaPresse/Francesca Soli ...

Diretta/ Parma Inter - risultato live 0-0 - info streaming video DAZN : intervallo - bel primo tempo al Tardini! : Diretta Parma Inter streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A al Tardini, per la 23giornata.

Diretta/ Parma Inter - risultato live 0-0 - info streaming video DAZN : Kucka spaventa i nerazzurri! : Diretta Parma Inter streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo di Serie A al Tardini, per la 23giornata.

Parma Inter in Diretta LIVE - Formazioni - Cronaca e Risultato in tempo reale : Parma Inter Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: 21' Traversa del Parma con un tiro di un incontenibile Gervinho nell’area nerazzurra. 17' Tiro-cross di Asamoah che termina sul fondo. 5' Colpo di testa di Kucka: fuori di non molto. Fischio d’inizio Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi. Panchina: ...

Diretta Serie A : in campo Parma Inter 0-0 LIVE : In campo Parma Inter 0-0 LIVE ''In ballo non ci sono solo le sorti dell'Inter ma anche quelle delle nostre carriere''. Un avvertimento, scandito con lentezza, per dare peso ad ogni parola: Luciano ...

La Fiorentina blocca il Napoli sullo 0-0. Stasera Parma-Inter : Adesso dovrà rispondere la Juve, che può cercare di allungare nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma il campionato si accende sul fronte Champions. In attesa delle milanesi, salgono ...

Parma-Inter - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali PARMA , 4-3-3, : Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi. All.: D'Aversa INTER , 4-3-3, : Handanovic; D'...

Parma-Inter - ore 20 - 30 La diretta Spalletti a caccia della vittoria scaccia crisi : c'è Nainggolan : Il Parma, reduce dallo spettacolare pareggio per 3-3 sul campo della Juventus nello scorso turno di campionato, ospita questa sera al Tardini l'Inter, in piena crisi dopo la sconfitta interna col ...

Parma-Inter in tv - formazioni ufficiali e diretta : Riflettori puntati su Parma-Inter : alle 20:30 di oggi si gioca una delle partite più attese della 23esima giornata di Serie A . Il Parma, reduce dallo spettacolare pareggio, 3-3, sul campo della ...

Diretta Parma-Inter ore 20.30 : come vederla in tv e formazioni ufficiali : PARMA - L' Inter fa visita al Parma per il 23esimo turno di Serie A dopo gli ultimi risultati deludenti. I nerazzurri, infatti, hanno perso le ultime due gare di campionato contro Torino e Bologna e ...

Parma-Inter diretta live - le formazioni ufficiali : Parma-Inter diretta live – Continua il programma valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per le zone alte della classifica ed in particolar modo per quanto riguarda la Champions League e l’Europa League. Sembra in caduta libera l’Inter, i nerazzurri sono reduci dal ko contro il Bologna ed adesso dovranno vedersela con il Parma. Al contrario stagione molto importante per ...

Parma-Inter : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Parma-Inter, 23ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi