Navigator senza dignità

I terrapiattisti vanno in crociera! Gireranno ‘sui bordi’ del mondo (che è piatto ma tondo) senza Navigatori : Non potevamo iniziare l’anno nuovo senza aggiornarvi sulle ultime trovate dei terrapiattisti, ovvero i fantasiosi teorici della Terra Piatta di cui vi avevamo parlato qualche mese fa (leggi qui: “La terra è piatta, i dinosauri non sono mai esistiti e prima di noi c’erano i Giganti”: le esilaranti teorie dei terrapiattisti). La novità di oggi arriva direttamente dagli Usa. E già, perché i terrapiattisti hanno adepti e organizzazioni in ...