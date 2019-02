Lautaro Martinez salva l’Inter | interrotto il digiuno nerazzurro | il Parma esce a testa

Parma-Inter 0-1 : Lautaro Martinez entra - segna e scaccia la crisi : Parma-Inter 0-1, Lautaro Martinez entra e scaccia la crisi PARMA Serie A, anticipo del sabato del campionato italiano di calcio. Parma-Inter 0-1, gol: Lautaro Martinez 79 . L'Inter vince a Parma e ...

Parma-Inter 0-1 - Serie A : Lautaro Martinez la risolve nel finale - i nerazzurri tornano al successo : L’Inter può finalmente tornare a festeggiare dopo un gennaio da incubo e sconfigge il Parma per 1-0 nell’anticipo della 23^ giornata di Serie A, i nerazzurri si impongono grazie a un gol del subentrato Lautaro Martinez nel finale e rafforzano il terzo posto in classifica con cinque punti di vantaggio su Roma e Lazio in attesa che giochi il Milan (i rossoneri possono portarsi a -4). I ducali rimangono invece in dodicesima posizione e ...

Lautaro Martinez : 'Con Spalletti tutto risolto - mio padre ha sbagliato' : MILANO - 'Il Betis Siviglia? Non ero a conoscenza di nulla. Penso sia stato il presidente del Betis a chiederlo. Ma nessuno mi ha detto niente. Ho sempre pensato all'Inter, sono molto felice qui'. ...

Inter - Lautaro Martinez svela : 'Icardi punto di riferimento. Le parole di mio padre su Spalletti? Ho chiarito tutto' : Messi ? Spero che torni nella Seleccion : è il migliore al mondo, un patrimonio dell' Argentina . Aver condiviso lo spogliatoio con lui è stato un sogno, come lo era stato in precedenza farlo con ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Sono triste ma bisogna guardare avanti' : TORINO - Lautaro Martinez non nasconde la delusione per gli errori contro la Lazio. L'attaccante dell'Inter, protagonista in negativo per un'occasione sprecata nel finale e il rigore sbagliato, guarda ...

Agente Lautaro Martinez : 'Il Betis non mi ha chiamato' : ROMA - 'Non mi ha chiamato nessuno del Betis. Tutto quello che so è quanto ho letto sui giornali, sia a proposito del Betis Siviglia che del Valencia e di tanti altri club' . Beto Yaqué , Agente di ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - dalla Spagna : il Betis chiede Lautaro Martinez : Calciomercato Inter, Ultime notizie. dalla Spagna: il Betis cerca Lautaro Martinez, ma sul piatto non può osare più del prestito.

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter-Benevento 6-2. Punteggio tennistico a San Siro - Candreva e Lautaro Martinez sugli scudi : Gioco, partita e incontro: l’Inter asfalta con un Punteggio tennistico il malcapitato Benevento negli ottavi della Coppa Italia di Calcio nella desolante cornice di San Siro completamente vuoto per l’obbligo di giocare a porte chiuse dopo i fatti di Inter-Napoli. il 6-2 finale è frutto delle doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, e delle reti di Icardi (su rigore) e Dalbert per i padroni di casa, e dei gol di Insigne e Bandinelli ...

La famiglia Icardi vola in Argentina per Capodanno - ci sono anche Lautaro Martinez e la sexy fidanzata [VIDEO] : Wanda Nara, Mauro Icardi ed i figli volano in Argentina per il Capodanno approfittando della pausa del campionato: con loro anche Lautaro Martinez e la fidanzata Agustina Gandolfo Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara hanno raggiunto l’Argentina per trascorrere il Capodanno insieme alle rispettive famiglie nella loro Patria. Il calciatore dell’Inter e l’affascinante dolce metà hanno preso un aereo questa mattina insieme al ...

Highlights Inter-Napoli 1-0 : VIDEO - gol e sintesi. Espulso Koulibaly - Lautaro Martinez risolutore in zona Cesarini : Nella 18ma giornata della Serie A di calcio il big match tra Inter a Napoli viene deciso da un gol di Lautaro Martinez in pieno recupero. Gara caratterizzata dalle espulsioni di Koulibaly ed Insigne, con tanto di principio di rissa finale che potrebbe costare la mano pesante del Giudice Sportivo a diversi calciatori partenopei. IL VIDEO DI Inter-Napoli 1-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Lautaro Martinez beffa il Napoli e l'Inter riparte : Un guizzo di Lautaro Martinez in pieno recupero consente all'Inter di battere il Napoli per 1-0 nel posticipo della 18esima giornata di Serie A. Con questo risultato i nerazzurri consolidano il terzo ...