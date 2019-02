In partenza un fine settimana denso di appuntamenti | aspettando il Carnevale

Quota 100 al via : requisiti - partenza - finestre - cumulo - gli esclusi. Tutte le novità : Il Governo è pronto a partire con la riforma del sistema pensionistico italiano, in particolare con Quota 100, primo atto di un progressivo smantellamento della Legge Fornero sulle pensioni. L’atteso Decretone, che contiene sia le pensioni sia il Reddito di cittadinanza, è stato approvato lo scorso giovedì 17 gennaio. Si parte il 1° aprile 2019. “Sono felice. Tanto impegno e siamo passati dalle parole ai fatti. Più di così, in sette mesi ...

LIVE Milano-Buducnost basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : partenza sprint dell’Olimpia - 36-22 a fine primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Buducnost, sfida valida per la sedicesima e prima giornata del girone di ritorno dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Incontro estremamente delicato per gli uomini allenati da Simone Pianigiani che questa sera dovranno vedersela contro la formazione montenegrina. Dopo la sconfitta sul campo del Maccabi Tel Aviv della scorsa settimana, l’Olimpia è scivolata per la prima volta in stagione ...