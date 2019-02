Il cioccolato Peyrano fa crac Addio a un altro marchio storico

Non solo Pernigotti : chiude anche Peyrano - eccellenza del cioccolato torinese : Dopo la Pernigotti il Piemonte perde un altro marchio che l'ha reso famoso nel mondo per il cioccolato: Peyrano. Lo storico laboratorio artigianale di corso Moncalieri a Torino in settimana ha portato in tribunale i libri contabili. I debiti ammonterebbero a 5 milioni di euro, cifra troppo alta per rimettersi in carreggiata.Continua a leggere