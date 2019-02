Ho scritto la canzone cantata a Sanremo in un giorno Il Festival? Si doveva

huffingtonpost

(Di sabato 9 febbraio 2019) "Mi sentivo l'imbucato della situazione. È stato abbastanza alienante perché è successo tutto talmente in fretta". Anastasio si confessa così con l'AdnKronos all'indomani del suo esordio sanremese giocato su un rap, 'Correre', con cui il giovane rapper ha risposto da 'figlio' al monologo di Claudio Bisio, nei panni di un 'padre' esigente ma inadeguato. "Questa cosa mi è stata proposta due settimane fa. Lal'ho scritta in un. Dopo aver letto il monologo di Bisio, ci ho riflettuto un po' finché è arrivata l'ispirazione e quando arriva l'ispirazione scrivo pure in due tre ore", dice Anastasio mentre 'Correre' è già un singolo disponibile da oggi sulle piattaforme digitali.Di2019 dice di aver visto "dei pezzi" e di aver apprezzato "soprattutto Rancore con Silvestri e Motta". L'apertura dela ...