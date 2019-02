Epilessia | nel Veneto una scuola su due coinvolta in casi di emergenza

meteoweb.eu

: RT @superabileinail: #Epilessia, l'11 febbraio monumenti colorati per la Giornata Internazionale. Presentato il Libro bianco dell'epilessia… - MaurizioMa : RT @superabileinail: #Epilessia, l'11 febbraio monumenti colorati per la Giornata Internazionale. Presentato il Libro bianco dell'epilessia… - brindisitime : “UGUALI, MA DIVERSI” – MARTEDI’ NEL “PERRINO” UNO SPORTELLO PER L’EPILESSIA - decorti_cinzia : RT @BurloGarofolo: Il Centro per #epilessia nel bambino della SC Neuropsichiatria del Burlo Garofolo è stato riconosciuto come centro di ec… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Il presupposto sta nei dati certificati dall’Istat: in, fra elementari e medie, unasu due ha fatto richiesta di somministrazione di farmaci per. Ed è per questo che è ancora più importante la delibera della Giunta regionale delche recepisce le «raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico» a firma congiunta dei ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca e della Salute. Questo obiettivo raggiunto è stato uno dei temi discussi durante il convegno internazionale «Update in epilettologia» cominciato ieri, venerdì 8, e concluso oggi, sabato 9 febbraio all’Orto Botanico di Padova. Il convegno è stato organizzato da Aice (Associazione Italiana contro l’e Lice (Lega italiana contro l’), in collaborazione con Epitech Group ed Eisai.L’rimane tutt’ora una patologia che vede i pazienti ...