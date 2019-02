Cigl - Cisl e Uil in piazza a Roma : ... per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni fisco,e chiedere al governo di cambiare la politica economica. "Singolare che Di Maio incontri i gilet gialli ma non i ...

Cigl - Cisl e Uil in piazza a Roma : 7.54 Cgil,Cisl e Uil si apprestano scendere in piazza a Roma per una manifestazione nazionale con lo slogan 'Futuro al lavoro", per sostenere proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni fisco,e chiedere al governo di cambiare la politica economica. "Singolare che Di Maio incontri i gilet gialli ma non i sindacati italiani",dice Landini,precisando che se il governo "continua a non ascoltarci,non ci fermiamo il 9".In piazza con i ...