Atletica | Gianmarco Tamberi supera 2 27 a Banska Bystrica Alessia Trost si ferma a 1 94

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Gianmarco Tamberi è quarto a Karlsruhe - Giulia Pennella ottava nella finale dei 60 ostacoli : Il World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera ha fatto tappa a Karlsruhe (Germania), secondo appuntamento per il circuito itinerante organizzato dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. Per l’Italia l’interesse era tutto su Gianmarco Tamberi, pronto per il suo debutto stagionale: Gimbo è tornato in pedana a cinque mesi dalla sua ultima gara, con la voglia di ritrovare la giusta confidenza con il clima della gara e desideroso ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Gianmarco Tamberi è quarto a Karlsruhe - Giulia Pennella ottava nella finale dei 60 ostacoli : Il World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera ha fatto tappa a Karlsruhe (Germania) nella giornata di sabato 2 febbraio, secondo appuntamento per il circuito itinerante organizzato dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. Per l’Italia l’interesse era tutto su Gianmarco Tamberi, pronto per il suo debutto stagionale: Gimbo è tornato in pedana a cinque mesi dalla sua ultima gara, con la voglia di ritrovare la giusta confidenza ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara a Karlsruhe : inizia il percorso verso gli Europei indoor : inizia il percorso di avvicinamento di Gianmarco Tamberi agli Europei indoor di Glasgow, primo obiettivo stagionale del saltatore in alto azzurro: come riporta il sito federale l”italiano sarà in gara a Karlsruhe poco dopo essere ritornato in Italia dal lungo raduno in Sudafrica con il padre (che è anche il suo allenatore). Per arrivare al meglio alla rassegna continentale al coperto di inizio marzo ha scelto di partire dalla seconda tappa ...

Atletica - World Indoor Tour 2019 : Gianmarco Tamberi debutta a Karlsruhe! Echevarria - Maslak e tanti big in pista : Il World Indoor Tour 2019 di Atletica leggera farà tappa a Karlrsuhe (Germania) nella giornata di sabato 2 febbraio, secondo appuntamento per il circuito itinerante organizzato dalla IAAF sulla falsariga della Diamond League. L’Italia punta tutto su Gianmarco Tamberi, pronto per il suo debutto stagionale: Gimbo tornerà in pedana a cinque mesi dalla sua ultima gara, con la voglia di ritrovare la giusta confidenza con il clima della gara e ...

Atletica - Gianmarco Tamberi pronto all’esordio : debutto a Karlsruhe. Torna Filippo Tortu - spettacolo a Berlino : Gianmarco Tamberi è pronto per fare il proprio debutto stagionale, il saltatore in alto è rientrato dal raduno di tre settimane in Sudafrica ed esordirà sabato 2 febbraio in occasione della seconda tappa dello IAAF World Indoor Tour, il massimo circuito di gare al coperto organizzato dalla Federazione Internazionale. Halfshave andrà dunque in scena a Karlsruhe (Germania) e vorrà subito Tornare a volare dopo aver finito al meglio il 2018 con il ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Voglio l’oro ai Mondiali - il 2019 sarà fondamentale verso le Olimpiadi” : Gianmarco Tamberi si prepara a una stagione di riscatto, il 2019 deve essere l’anno della rinascita per il marchigiano che ormai ha recuperato definitivamente dall’infortunio del 2016 come dimostrano i voli a 2.33, 2.31, 2.30 effettuati sul finire del 2018 dopo il quarto posto degli Europei. Halfshave partirà per il Sudafrica tra un paio di giorni, a Potchefstroom si allenerà fino al 17 gennaio e poi si lancerà verso un’annata ...