Apex Legends: Uno sviluppatore svela la presenza di un Easter Eggs dedicato al suo cane scomparso

(Di sabato 9 febbraio 2019) Quando si lavora ad un gioco è inevitabile inserire deglial suo interno, sia per invogliare i giocatori ad esplorare gli scenari alla loro ricerca che per omaggiare giochi, film e quanto altro ancora.Nel recente“Free to Play Battle Royale di Respawn Entertainment” , è stato inserito unda parte delloJason McCord, il quale commemora il suorecentemente scomparso.: L’delscomparso In un post su Twitter loafferma:Se vi recate in uno degli edifici di Kings Canyon potete ammirare un cucciolo accovacciato su un cuscino con delle fotografie reali, si tratta del nostroil quale ci ha lasciato dopo 10 anni a causa di problemi di salute, mentre lavoravamo proprio a questa ambientazione.Sono molto amante degli animali, la sua ...