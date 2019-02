Via Giulia | la bella addormentata che perse prima il fiume | poi i negozi

Da Gianmarco Saurino a Pierfrancesco Poggi - applausi in Via Giulia : E' stata una settimana di grandi ospiti quella in Via Giulia, dove il direttore artistico Silvano Spada ha accolto il pubblico curioso di vedere fuori dal piccolo schermo il volto del giovanissimo ...

Giulia Cavaglia è la scelta di Lorenzo Riccardi?/ Video Uomini e donne - la corteggiatrice furiosa va Via! : Giulia Cavaglia è la scelta di Lorenzo Riccardi? Video Uomini e donne, la corteggiatrice furiosa va via! Qual è la sua risposta?

Giulia e SilVia Provvedi : tutta la verità su Corona - la foto con Deianira e Gollini : Giulia Provvedi felice con Gollini dopo il Gf Vip, l’attacco a Deianira e la verità sulla foto che le ritrae insieme A Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda ogni sabato su Radio Radio, sono state intervistate oggi le Donatella. Sia Giulia che Silvia Provvedi, contattate telefonicamente, hanno ovviamente parlato della […] L'articolo Giulia e Silvia Provvedi: tutta la verità su Corona, la foto con ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : avViato procedimento d’urgenza per la messa in sicurezza del Canale Valentinis : “Abbiamo immediatamente recepito la gravità dei danni subiti dalla banchina sinistra del Canale Valentinis, già profondamente colpita dalle mareggiate del 2017 e ulteriormente danneggiata dal Maltempo di fine ottobre, come segnalatoci anche dal sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, e dal consigliere Giuseppe Nicoli. Per questo abbiamo avviato un procedimento d’urgenza per gli interventi della sua messa in sicurezza“: lo ha ...

Giulia Grillo : "Mai avViato dossieraggi sugli scienziati - ho solo chiesto informazioni : "Non ho mai avviato dossieraggi (e mai lo farò), figuriamoci via chat!", risponde così il ministro Giulia Grillo alle accuse, scaturite da un articolo del quotidiano Repubblica, di aver fatto schedare i membri del Consiglio superiore di Sanità. L'obiettivo dei dossier? Scoprire il passato politico degli studiosi. Grillo, però, nega: "Il Movimento 5 Stelle è per la trasparenza, per cui mi interessava ...

Francesco e Giulia - problemi durante il Viaggio : lasciano la Puglia con un imprevisto : Giulia e Francesco oggi: un imprevisto durante il viaggio di ritorno a Roma Francesco Monte e Giulia Salemi hanno passato le vacanze a Taranto. Ormai sono una coppia a tutti gli effetti e le presentazioni in famiglia ci sono già state. In molti non hanno creduto al loro amore e invece, giorno dopo giorno, confermano […] L'articolo Francesco e Giulia, problemi durante il viaggio: lasciano la Puglia con un imprevisto proviene da Gossip e Tv.

Giulia e SilVia Provvedi - scatti hot a Dubai nonostante la censura islamica FOTO : Giulia e Silvia Provvedi, le Donatella, hanno trascorso il Capodanno a Dubai insieme ai fidanzati Pierluigi Gollini e Giorgio "Malefix". Immancabile la FOTO in atteggiamento sexy delle...

GIULIA E SILVia PROVVEDI/ Dopo il GF VIP sempre più felici : 'circondatevi di persone vere' : GIULIA e SILVIA PROVVEDI Dopo il Grande Fratello Vip 2018 sono sempre più unite e felici: ecco il messaggio pubblicato sui social

Giulia e SilVia Provvedi cambiano vita dopo il Gf Vip : il messaggio : Silvia e Giulia news dopo il Grande Fratello Vip: cosa hanno deciso di fare? dopo il Grande Fratello Vip, Silvia e Giulia – le due gemelle Provvedi – hanno capito cosa è veramente importante nella loro vita. Da ora in poi eviteranno persone nocive, non capaci di contraccambiare i loro sentimenti. Silvia Provvedi è certamente […] L'articolo Giulia e Silvia Provvedi cambiano vita dopo il Gf Vip: il messaggio proviene da Gossip e ...

Giulia Bongiorno a Libero - orgoglio italiano : 'Via l'inglese dagli uffici pubblici' : RICORSI INEVITABILI In alcuni ambiti - comunicazione, economia, informatica - il ricorso ai termini inglesi è inevitabile per il semplice fatto che non esistono equivalenti italiani accettabili. ...

Anticipazioni Uomini e donne : Teresa manda Via Andrea e lui piange - Lorenzo bacia Giulia : Vanno avanti le registrazioni di Uomini e donne e nei giorni scorsi ce n'è stata una nuova del trono classico che ha avuto come protagonista indiscusso Lorenzo Riccardi, tra i tronisti più chiacchierati e discussi di questa stagione. Lorenzo, infatti, si è lasciato andare a delle esterne molto emozionanti con le due corteggiatrici Giulia e Claudia ma ha ribadito di essere ancora in crisi in vista di un'ipotetica scelta finale. Situazione ...

Giulia De Lellis scaccia Via i gossip sul tradimento di Irama : 'Ridammi il cuore' : Il gossip sulla notte che Irama avrebbe passato in compagnia di una ragazza, che non è Giulia De Lellis, sembra non aver minimamente turbato l'influencer che, nelle scorse ore, ha pubblicato un dolcissimo scatto nel quale è abbracciata al cantante. 'Ridammi il cuore', è questa la didascalia che ha scritto la romana sotto alla foto che la vede teneramente stretta alla sua dolce metà dopo il concerto che lui ha fatto a Milano sabato 15 ...

Giulia Cavaglià - Uomini e Donne / Piange per il bacio di Lorenzo e Claudia - poi va Via : 'Per me finisce qui' : Giulia Cavaglià ascolta la richiesta e torna a Uomini e Donne dove assiste al bacio scambiato dal tronista con Claudia Dionigi.