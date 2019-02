ilfogliettone

Tragedia Sala, è del calciatore il corpo recuperato nel relitto dell'aereo

(Di venerdì 8 febbraio 2019) E' delargentino di origini italiane Emilianoilneldell'aereo nel Canale della Manica, a circa 20 chilometri a nord di Parigi. Il Piper Malibu era scomparso dai radar il 21 gennaio scorso mentre volava da Nantes a Cardiff. "Ilportato a Portland Port e' stato formalmente riconosciuto come quello del giocatore professionista Emiliano", ha scritto la polizia su Twitter. L'altra vittima e' il pilota del Piper inabissatosi, David Ibbotson, 59 anni.Un tragico epilogo annunciato ma che la famiglia di Emiliano non si era rassegnata ad accettare quando le autorita' britanniche e francesi avevano deciso la fine della perlustrazione aereo navale. Le ricerche sono andate avanti grazie ad una sottoscrizione popolare da 420.000 euro per finanziarne le spese. "La sola cosa che chiedo e' che si continui a cercare. Non e' possibile che sia ...