Square Enix si prepara a festeggiare il secondo anniversario dell' ottimo Nier | Automata

Cosa sta succedendo in Square-Enix? - articolo : Nel 1986 nasceva a Tokyo Square Co. Ltd, una piccola società sviluppatrice di videogiochi figlia dell'ambizione di Masafumi Miyamoto. Pur essendo una software house estremamente giovane, Squaresoft si trovò nel giro di un solo anno a fronteggiare una pesante crisi finanziaria: l'azienda era nata da una costola di Den-Yu-Sha, compagnia leader del settore edilizio e impresa del padre di Miyamoto, che metteva a disposizione della controllata ...

Aspettando Kingdom Hearts 3 : tutta la storia della saga riassunta nei video di Square Enix : Solo un giorno ci separa da Kingdom Hearts 3. Già disponibile da pochissimo in Giappone, il nuovo capitolo della celebre saga di casa Square Enix si farà strada anche nei negozi italiani da domani, 29 gennaio 2019. Tutti i fortunati possessori di una PlayStation 4 o di Xbox One potranno quindi vestire ancora una volta i panni di Sora, chiamato a sconfiggere l'oscurità al fianco di Pippo e Paperino. L'eroe del Keyblade dovrà necessariamente ...

Square Enix rilascia gli “Archivi della Memoria” : In vista del rilascio europeo di Kingdom Hearts III, fissato per il 29 Gennaio (in Giappone già disponibile dal 25 Gennaio), Square Enix ha deciso di rinfrescare la memoria ai fan e non solo, della contorta e complessa trama di Kingdom Hearts. Sono stati rilasciati sul canale YouTube ufficiale del gioco, ben cinque video, nei quali vengono spiegate (sommariamente) le principali vicende dei capitoli precedenti della saga. I video sono stati ...

Continua lo sviluppo dell'ambizioso shooter tripla A di Square Enix e People Can Fly : Nel 2017 Square Enix annunciò di voler pubblicare uno sparatutto AAA sviluppato dallo studio polacco People Can Fly, meglio conosciuto per Gears of War Judgment e Bulletstorm. Da allora, Square Enix ha annunciato partnership con altre società e People Can Fly si è espansa molto, aprendo due nuovi studi a Rzeszów e Newcastle negli ultimi due anni. Tuttavia, non abbiamo sentito molto di questo misterioso progetto.Quando la partnership fu ...

Square Enix ha registrato lo stile grafico di Octopath Traveler : Di recente Square Enix ha registrato il marchio HD2D, ovvero la dicitura che identifica lo stile grafico usato in Octopath Traveler. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Octopath Traveler è stato pubblicato su Nintendo Switch lo scorso anno è ha ottenuto uno strepitoso successo, facendo la felicità di tutti gli apapssionati di JRPG classici in stile Final Fantasy. Certo la decisione di Square Enix potrebbe sembrare un tantino eccessiva, ...

Final Fantasy VII Remake - tutte le novità da Square Enix al 16 gennaio : Negli ultimi anni l'universo videoludico ha consapevolmente abbracciato il valore della nostalgia. Non solo spingendo i consumatori verso riedizioni mini delle console del passato - l'ultima è PlayStation Classic, non troppo fortunata versione in piccolo della prima piattaforma a marchio Sony -, ma anche e soprattutto mettendo in cantiere una quantità più che impressionate di remaster e addirittura Remake di titoli che hanno scritto la storia ...

Left Alive : nuovo trailer e nuovi screenshot per il gioco Square Enix : Questi grandi nomi si sono uniti per creare un mondo oscuro per Square Enix. Il gioco sarà disponibile a partire dal 5 marzo 2019 per PlayStation 4 e PC in Europa e Nord America, mentre la versione ...

Kingdom Hearts 3 incompleto su disco? La strategia di Square Enix : Mancano ormai soltanto una manciata di settimane all'arrivo sugli scaffali di Kingdom Hearts 3, l'attesissimo terzo capitolo della serie targata Square Enix. A poco più di tredici anni di distanza dal predecessore si apprestano a continuare le vicissitudini dei protagonisti della saga, con Sora che vedrà come sempre al suo fianco i vari Paperino, Topolino, Pippo e Rikku. Sono giorni molto concitati quelli che anticipano una release, e la ...

Secondo Square Enix lo streaming e i servizi su abbonamento saranno la chiave per la crescita futura : Come riporta PushSquare, il boss di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha pubblicato un messaggio per l'arrivo del nuovo anno, delineando ciò che l'azienda intende raggiungere nel 2019. In particolare, Matsuda menziona "il rapido adattamento di nuove piattaforme", soffermandosi sullo streaming e sui servizi su abbonamento."L'attuale generazione di console di gioco è entrata nella fase avanzata e la next gen è diventata un argomento di discussione nel ...

I titoli Square Enix dominano le classifiche dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu : La popolare rivista giapponese Famitsu ha pubblicato le consuete classifiche dei titoli più attesi dai suoi lettori, la cosa che salta all'occhio è che i primi posti sono dominati dai titoli Square Enix, tranne per quanto riguarda il remake di Resident Evil 2. Il primo posto è occupato da Kingdom Hearts 3 seguito a ruota da Final Fantasy 7 Remake.Eccovi la classifica completa, riportata da Gamingbolt:Kingdom Hearts III sarà disponibile su PS4 ed ...

The Quiet Man : Square Enix pubblica un trailer con i commenti a dir poco negativi della stampa specializzata : Square Enix, contro ogni previsione, ha deciso di pubblicare un "Accolade trailer" per il suo The Quiet Man. Sì, avete letto bene, la compagnia ha condiviso un trailer con i "riconoscimenti" della stampa specializzata, nonostante il gioco non sia stato accolto in modo positivo.Pochi giorni fa, vi abbiamo riportato la classifica dei peggiori titoli di questo 2018 di Metacritic e, in prima posizione, figurava proprio The Quiet Man. Nonostante ...