Milan | Cutrone | ' Vivo per il gol | non mi accontento mai Gattuso è l' allenatore giusto'

Milan - Conti e Cutrone scalpitano : i titolarissimi sono altri : Il 2019 del Milan si era aperto con un gol che sembrava il manifesto del Diavolo futuro: pennellata di Andrea Conti e stoccata di Patrick Cutrone. La coppia aveva spalancato a Gattuso le porte dei ...

Milan - gesto importante di Cutrone : salta il giorno di riposo e si allena da solo : Non è un segreto che con l'acquisto di Piatek, il quale sembra già decisivo in questo Milan, per Patrick Cutrone le cose siano cambiate. Anche se lo stesso discorso era stato fatto con l'acquisto di Higuain, con gli addetti ai lavori che si dicevano sicuri che il bomber italiano avrebbe trovato pochissimo spazio. Così non è stato, poiché specialmente nei momenti di difficoltà Patrick si è caricato il Milan sulle spalle e continuerà a ...

Milan - Cutrone arma Capitale : si esalta con la Roma ma con Piatek... : Il fattore C si fa sentire anche quando la C di Cutrone sembra destinata alla panchina. Prendete ad esempio il cammino del Milan in questo campionato: dopo 21 giornate, l'unica vittoria rossonera in ...

Cutrone-Piatek - e ora? Milan : cronaca di un caso annunciato : Piatek ha fatto la differenza, negli ultimi venti metri è un cecchino". Gattuso fotografa così l'exploit del Robocop appena spiovuto dalla Bassa Slesia. "L'avevo detto che ero pronto e ho fatto ...

Milan - Gattuso : "Piatek e Cutrone insieme? Si può - ma serve equilibrio" : L'anticipo del sabato sera ha regalato una partita emozionante, ma senza gol. E Rino Gattuso, tecnico del Milan, non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi contro il Napoli: 'Abbiamo ...

Milan - Gattuso racconta i primi giorni di Piatek : “sembra Robocop! Su Cutrone…” : Milan, Gennaro Gattuso sembra essere entusiasta del neo arrivato Piatek, il quale punta già a giocare contro il Napoli domani sera “Piatek sembra Robocop, dice poche parole. ‘Voglio fare gol e spaccare tutto’. Lo ha dimostrato anche ieri nel primo allenamento. Ha grande fisicità, tecnicamente gli piace attaccare la profondità“. Lo ha detto il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia della gara con il Napoli, ...

Milan - a Piatek la maglia numero 19. Cutrone scalpita : "Voglio la 9" : Ai microfoni di Sky Sport , il giovane attaccante rossonero ha speso parole dolci per il suo nuovo compagno di reparto, con il quale si annuncia una difficile convivenza visto che il 4-3-3 di Ringhio ...

Milan-Napoli : probabili formazioni ballottaggio Cutrone-Piatek - ampia scelta per Ancelotti : Milan-Napoli è uno degli scontri di maggior interesse della ventunesima giornata del campionato di serie A 2018/2019. Si affrontano infatti la formazione che attualmente occupa la quarta posizione della classifica e quella che è a tutti gli effetti la seconda forza del campionato alle spalle della sola Juventus. Le 2 contendenti arrivano alla gara con stati d’animo differenti. I padroni di casa infatti hanno vissuto una settimana di vigilia ...

Milan - Riccio : «Paquetà grande giocatore. Higuain? Cutrone è eccezionale» : Luigi Riccio , vice di Gattuso e oggi in panchina come primo allenatore per la squalifica dell'ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro e ha commentato così ...

Genoa-Milan live dalle 15 : Gattuso si affida a Cutrone e Borini : Il girone di ritorno del Milan comincia da Genova. I rossoneri con il successo prima della pausa contro la Spal si sono portati ad un solo punto dal quarto posto della Lazio, e sono alla ricerca di...

Milan - Cutrone per l'assalto alla Champions. Genoa - difesa a 4 : Patrick Cutrone è la sua unica certezza, e naturalmente Gattuso riparte da lui per dare l'assalto al quarto posto. Alle 15 si gioca il posticipo del Ferraris tra il Genoa e il Milan: non ci sarà ...

Genoa-Milan - le probabili formazioni : Gattuso si affida a Cutrone : GENOA MILAN probabili formazioni – Una sfida importantissima quella che si giocherà al Ferraris di Genova tra Genoa e Milan. I rossoneri sono obbligati a portare a casa i 3 punti che consentirebbero, grazie alla sconfitta della Lazio contro il Napoli, di volare al 4o posto in classifica. Senza Piatek da una parte, e senza Higuain […] L'articolo Genoa-Milan, le probabili formazioni: Gattuso si affida a Cutrone proviene da Serie A News ...

Milan - arriva Piatek. Cutrone pronto a "fare fuori" anche lui : Kalinic, André Silva, Higuain: il prossimo nome sulla lista di Patrick Cutrone sarà quello di Krzysztof Piatek. Il polacco fa un passo in avanti verso il Milan dove si giocherà il futuro con la complicata concorrenza del baby rossonero. Ieri - venerdì, «piatek» in polacco - l' incontro in centro a M