Mercato Juventus | Paratici avvia i contatti col PSG | arriva il francese?

CalcioMercato Juventus - da Zaniolo a Marcelo : Paratici pensa a una rivoluzione (RUMORS) : Nonostante sia ancora febbraio, la Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra super competitiva per il 2019/2020 e hanno messo nel mirino alcuni giocatori di grandissimo talento. Il primo di questi è Nicolò Zaniolo, fortissimo centrocampista della Roma di soli vent'anni. Di Francesco lo ha fatto esordire in Champions League contro il Real ...

CalcioMercato Juventus - il Real pensa a una maxi offerta per Dybala (RUMOURS) : Continuano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala. Il giocatore sudamericano non sta sicuramente giocando ai suoi livelli e sta risentendo della presenza di Cristiano Ronaldo, che è diventato il giocatore piu' forte della Juventus. Dybala non segna dal 12 dicembre scorso (quando la Juventus fu sconfitta dallo Young Boys in Champions League) e finora ha messo a segno solo sette reti tra campionato e coppe (Ronaldo ha messo a segno ...

Juventus - 50 milioni in plusvalenze : il Mercato vale 80 milioni : Juventus plusvalenze mercato – La cessione di Sturaro al Genoa porta i ricavi da plusvalenze per la Juventus nell’esercizio 2018/19 a quota 50 milioni di euro. Cifra che potrà salire da qui a fine stagione grazie a diversi affari in prestito oneroso con obbligo di riscatto, che intanto hanno permesso di incassare poco meno di 30 […] L'articolo Juventus, 50 milioni in plusvalenze: il mercato vale 80 milioni è stato realizzato da ...

CalcioMercato Juventus - da Dybala a De Ligt : i possibili nuovi colpi (RUMORS) : La situazione di Paulo Dybala è una delle più delicate in casa Juventus. Il giocatore argentino, infatti, ha collezionato numerose panchine in questa stagione, anche a causa della presenza di Cristiano Ronaldo, per questo sarebbe molto scontento. Il suo rendimento è sicuramente sceso rispetto agli anni passati, dunque potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di Calciomercato estivo. La Juventus lo valuta tra i 100 e i 130 milioni di euro e ...

Le notizie di calcioMercato – Juventus - il colpo lo porta Cristiano Ronaldo : Le notizie di calciomercato – “Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti”, è questo il clamoroso comunicato del Napoli che conferma lo stop alla trattativa per la cessione di Marek Hamsik al Dalian Yifang. Era tutto fatto per il trasferimento dello slovacco poi sono venuti fuori dei ...

CalcioMercato Juventus - Eriksen vicino alla Juve : ecco come - i dettagli : Calciomercato Juventus – Tra infortuni, squalifiche, incidenti e altri aspetti extracampo, la stagione di Douglas Costa non è certamente decollata. Il brasiliano non è riuscito a ripetere la splendida seconda metà della scorsa stagione e in casa Juventus l’ipotesi cessione non viene più vista come un pericolo da evitare ad ogni costo. Il Calciomercato Juve, sarà improntato ad un […] More

Mercato Juventus - Paratici piomba sul portiere dello United : i dettagli : Mercato Juventus – Che la Juventus sia sempre vigile e attenta alle occasioni di Mercato è ormai assodato, così come è noto il fatto che sul taccuino degli scout bianconeri non manchino mai i nomi dei prospetti europei (e non solo) più interessanti. Fabio Paratici sonda con particolare attenzione i talenti del futuro e ora sembra essersi aggiunto un […] More

Operazione di Mercato Juventus-Genoa - il clamoroso sospetto di Pistocchi : Maurizio Pistocchi è un giornalista che è abituato a non mandarle a dire, in particolar modo nel passato sono state tante le frecciate nei confronti della Juventus. Nelle ultime ore è finita nel mirino un’Operazione di mercato portata avanti dai bianconeri con il Genoa e che riguarda il trasferimento del centrocampista Sturaro. Al raggiungimento di alcune condizioni contrattuali è scattato l’obbligo di riscatto, nelle casse del ...

Mercato Juventus - il top player rinnova con lo United : sfuma l’affare juve : Mercato juventus – Marcus Rashford è uno dei calciatori rinati con la cura Solskjaer. Il giovane attaccante, ai margini nella gestione Mourinho, è al centro del progetto della nuova guida. Il 21enne è andato a segno anche nell’ultima partita contro il Leicester e il Manchester United non ha alcuna intenzione di privarsene. Il talento ha un contratto in scadenza nel 2020, con […] More

CalcioMercato Juventus - maxi offerta del Dalian dalla Cina per Mandzukic (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta Panorama infatti, il Dalian Yifang, squadra che milita nel campionato cinese, avrebbe messo nel mirino Mario Mandzukic, attaccante croato di proprietà del club bianconero, sicuramente uno dei punti di forza della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Il Dalian vorrebbe formare un attacco stellare e considererebbe Mandzukic il giocatore ...

CalcioMercato Juventus - Ronaldo avrebbe chiesto l'acquisto di Casemiro (RUMOURS) : Dalla Spagna continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il club bianconero ha intenzione di acquistare un top player a centrocampo nella prossima stagione e, viste le difficoltà di arrivare a Paul Pogba (dopo l'esonero di Mourinho il francese dovrebbe restare al Manchester United), avrebbe messo nel mirino Casemiro. Il fortissimo ...

CalcioMercato di gennaio/ Pierpaolo Perotto : 'Piatek - Juventus e molto altro' - Esclusiva - : Sono vicende di Calciomercato di gennaio, Calciomercato appena chiuso. Abbiamo fatto il punto su tutto questo con l'operatore di mercato Pierpaolo Perotto.

CalcioMercato Juventus - offerta di 45 milioni al Real Madrid per Marcelo (RUMORS) : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte nella prossima sessione estiva e ha messo nel mirino Marcelo, fortissimo terzino brasiliano del Real Madrid. Sarebbe stata proposta un'offerta di 45 milioni di euro e un cospicuo ingaggio annuale. Il giocatore è stato seguito da tempo dalla Juventus e sarebbe potuto arrivare la ...

Juventus : piacciono De Ligt e Savic - Douglas Costa ha Mercato in Premier (RUMORS) : Da pochi giorni si è concluso il mercato di gennaio, ma le principali società europee stanno già pensando alle mosse per il futuro. Tra queste c'è la Juventus, che probabilmente in estate si concentrerà soprattutto sulla difesa. In particolare l'obiettivo sarà quello di sostituire Medhi Benatia e di ringiovanire un po' il reparto. Proprio di quelle che saranno le future strategie di mercato dei bianconeri, ne ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo ...