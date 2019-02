Marsiglia | Balotelli segna ancora | SuperMario è rinato

Ligue 1 - Marsiglia corsaro a Digione : 2-1 con gol di Balotelli : Ancora lui, Mario Balotelli . Grazie anche a un gol del centravanti italiano , l' Olympique Marsiglia vince 2-1 a Digione , e trova la seconda vittoria consecutiva in campionato. Digione in vantaggio ...

Ligue 1 - Balotelli ancora in gol : il Marsiglia vince a Digione : Segna Balotelli e il Marsiglia evita una scomoda sconfitta. Anzi, da Digione la squadra di Garcia torna con una vittoria preziosa. In rimonta, impostata proprio per l'ex rossonero, al secondo sigillo ...

Boom Boom Balotelli - l’attaccante trascina il Marsiglia : che impatto per SuperMario! : Inizia alla grande l’avventura con la maglia del Marsiglia per Mario Balotelli, l’attaccante ha dimostrato di essere uno dei migliori calciatori italiani ed in grado di convincere Roberto Mancini per la Nazionale. Dopo l’avventura con il Nizza è arrivata l’occasione al Marsiglia, Balotelli si è fatto trovare pronto. Oggi SuperMario è stato decisivo nella gara valida per la Ligue 1 sul campo del Dijon. Ad aprire le ...

Balotelli segna al debutto - ma il Marsiglia perde. E i tifosi s'arrabbiano : Era dal 20 maggio 2018, giorno di Italia-Arabia Saudita 2-1, che Mario Balotelli non si toglieva la soddisfazione di segnare un gol. È successo venerdì sera nell'anticipo di Ligue 1 tra Olympique ...

Marsiglia - gol al debutto per Balotelli : il colpo di testa di Super Mario non basta per evitare il ko [VIDEO] : Primo gol per l’attaccante italiano con la maglia del Marsiglia, sconfitto però in casa dal Lille con il punteggio di 1-2 debutto con la maglia dell’Olympique Marsiglia e subito gol per Mario Balotelli, che dimostra di essersi già calato nella nuova realtà. Purtroppo per l’OM, il colpo di testa dell’attaccante italiano non basta per evitare la sconfitta casalinga contro il Lille, trascinato dalla doppietta di Pepe. ...

Gol Balotelli - rete all’esordio con il Marsiglia per l’attaccante : Gol Balotelli – Inizio con il botto per l’attaccante Mario Balotelli, il calciatore ha iniziato una nuova avventura dopo l’addio con il Nizza, ha sposato il progetto del Marsiglia. E’ andata in scena la partita proprio tra Marsiglia e Lilla, la partita era stata anche sospesa per il lancio di un petardo, storditi alcuni calciatori, anche Strootman. Poi la partita è termina 1-2, per i padroni di casa in rete anche Mario ...

Ligue1 : il Marsiglia di Balotelli alla prova del Lilla : Dopo il testa-coda rovinoso per il Guingamp, 9-0, il Psg prosegue il suo percorso netto stile Juventus e dovrebbe fare festa anche ospitando domenica il Rennes. L'unica preoccupazione e' l'infortunio, ...

Marsiglia - l'arrivo di Balotelli pone un attaccante sul mercato : L' Olympique di Marsiglia ha ufficializzato nella giornata di ieri l'arrivo di Mario Balotelli . Nel frattempo, come riporta RMC Sport , si prepara a salutare Konstantinos Mitroglou . Secondo i piani di Rudi Garcia infatti, sarà Germain il patner d'attacco dell'ex Nizza.

Ufficiale - Balotelli al Marsiglia. Ma i tifosi lo bocciano : Ora è Ufficiale: Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Dopo aver effettuato le visite mediche questa mattina, l'attaccante italiano ha firmato il contratto. L'annuncio dello stesso OM prima della presentazione Ufficiale. Per lui un contratto di sei mesi a tre milioni di euro. Ma il giocatore è bocciato dai tifosi. L'Equipe chiede ai lettori se l'OM ha trovato in Mario il grande attaccante che serviva, l'80% dice di ...

Marsiglia - ecco Balotelli : "Mi manca solo il ritmo partita - poi il gol arriverà" : E' ufficiale: Mario Balotelli è del Marsiglia . Dopo aver effettuato le visite mediche in mattinata, è arrivata la firma. "Spero di rendere felici i tifosi quando inizierò a giocare - ha detto ...

Balotelli al Marsiglia - Mario ironico in conferenza stampa : 'ecco in che ruolo giocherò' : Balotelli scherzoso ed ironico nella conferenza stampa di presentazione a Marsiglia: le parole dell'attaccante italiano ' In che ruolo penso di giocare? Difensore centrale '. Mario Balotelli scherza ...

Mario Balotelli - è ufficiale : contratto di sei mesi con l'Olympique di Marsiglia : Ora è ufficiale: Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Dopo aver effettuato le visite mediche questa mattina, l'attaccante italiano ha firmato un contratto di sei mesi. L'annuncio dello stesso OM prima della presentazione ufficiale. "So che la tifoseria del Marsiglia pretend