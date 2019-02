In rosso l' indice delle società High Tech italiane | -1 | 02% | | seduta depressa per

In rosso l'indice del settore chimico - -0 - 90% - : Si muove in territorio negativo il comparto chimico italiano, che è peggiore del settore chimico europeo. Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a quota 18.594 in calo dello 0,90%, rispetto alla chiusura ...

In rosso l'indice delle società immobiliari in Italia - -1 - 02% - - perde molto Gabetti : Si muove in territorio negativo il comparto immobiliare Italiano , che è peggiore dell' indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione . Il FTSE Italia Real Estate REITs ...

Germania : indice IFO in frenata più del previsto. Borse in rosso : Nuovi segnali di incertezza per l'economia tedesca sono arrivati questa mattina dall'indice IFO che a dicembre a segnato un calo maggiore del previsto. L'indice sulla fiducia delle imprese tedesche nel mese in corso si è attestato a ...