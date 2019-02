Guaido' non esclude ok a intervento Usa

: Un governo di cialtroni: l’Italia non crescerà e questi continuano a pagare multe su multe per non fare la Tav. Il… - NicolaPorro : Un governo di cialtroni: l’Italia non crescerà e questi continuano a pagare multe su multe per non fare la Tav. Il… - alexbarbera : Scrive a Le Monde per puntualizzare con la Francia, risponde a Guaidó a nome della Repubblica italiana. Per caso a… - matteosalvinimi : #Salvini su #Venezuela: non stiamo facendo una bella figura. Capisco che ci siano sensibilità diverse nel Governo,… -

Juan', il presidente del Parlamento venezuelano riconosciuto presidente ad interim dalla gran parte dei Paesi europei e dagli Usa, ha detto che nondi autorizzare l'degli Stati Uniti in Venezuela qualora lo ritenesse necessario. "Faremo tutto ciò che è necessario", ha detto' in un'intervista. "Ovviamente è un tema molto controverso, ma facendo uso della nostra sovranità, dell'esercizio delle nostre prerogative, faremo il necessario per salvare delle vite umane".(Di sabato 9 febbraio 2019)