Farmaci | app made in Italy per consegna a domicilio | 1 milione di fatturato nel 2018

Farmacie : il rapporto - 63% hanno Cup e in 78% si fanno analisi : Cresce la ‘Farmacia dei servizi‘. Il Cup ad esempio, Centro Unico di prenotazione, è attivo nel 63% delle Farmacie, per riservare visite mediche e analisi, e il relativo ritiro referti. Sono in aumento, inoltre, i servizi relativi a diverse analisi di prima istanza, come i test e gli esami diagnostici (78%), e anche esami di secondo livello con strumentazione (64%). Tra i test più utilizzati dal cittadino primeggiano quelli della ...

Roma - armato di coltello irrompe in una Farmacia e poi scappa con pochi spiccioli e una decina di spazzolini da denti : Una decina di spazzolini da denti come refurtiva. Rapina molto singolare, quella di oggi pomeriggio, in una farmacia di viale San Giovanni Bosco, al Tuscolano. Un individuo armato di un coltello ha ...

Farmaci : un’app prevede l’overdose dagli oppiodi : Almeno 130 persone muoiono ogni giorno negli Stati Uniti a causa di una overdose da Farmaci oppioidi, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. Nel 2017, un anno record, i due terzi dei 72.000 decessi per overdose nel Paese sono stati causati proprio da questi medicinali antidolorifici e le stime preliminari indicano che i numeri saranno ancora più alti per il 2018. Ma un gruppo di ricercatori dell’Università di Washington ...

Farmaci - EMA : nel 2018 approvati 84 nuovi medicinali : L’Agenzia Europea dei medicinali ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio di 84 Farmaci nel 2018: di questi, 42 contenevano una nuova sostanza attiva mai approvata in Europa in precedenza e molti rappresentano un miglioramento significativo nella propria area terapeutica. Sono inclusi anche 21 trattamenti per malattie rare e 3 terapie avanzate, oltre a una serie di indicazioni pediatriche. Una volta immesso ...

Mugnano di Napoli : 34enne rapina la Farmacia e scappa con l'incasso : I carabinieri della Stazione di Mugnano hanno sottoposto a fermo di pg per rapina un 34enne del luogo già noto alle ffoo. Dopo le indagini, i militari dell'arma lo ritengono responsabile della rapina ...

Riconoscimenti ai nuovi servizi in sanità : un’app per Farmacisti ospedalieri e un nuovo sistema per la sanificazione con l’ozono : Grande il dinamismo della nostra piccola e media impresa, delle start up frutto della capacità di molti e della lungimiranza di manager e imprenditori che amano rischiare e scommettere, investire e vincere come in questo caso. E’ importante poter dare visibilità e far conoscere il lavoro e la capacità della nostra microimpresa di “saper fare” grazie alla conoscenza, ai contenuti e alla tecnologia. Il settore sanitario trova ...