Egitto | Al Sisi partirà domani per Addis Abeba per vertice Unione africana

Egitto : Macron - 1mld per riforme Sisi : ANSA, - IL CAIRO, 28 GEN - "Ho ribadito al presidente Sisi la volontà della Francia di accompagnare la riuscita delle sue riforme e, per sostenerle, di mobilitare finanziamenti: in particolare, nei ...

Giulio Regeni - Fico : “Al Sisi mi ha mentito - l’Egitto copre gli apparati che lo uccisero” : “Al Sisi mi ha mentito“. Roberto Fico torna a prendere posizione sulla scarsa collaborazione garantita dalle autorità egiziane all’Italia nella ricerca dei responsabili della morte di Giulio Regeni. “Noi sappiamo che le responsabilità risiedono all’interno degli apparati dell’Egitto – ha detto il presidente della Camera in un’intervista a La Repubblica – Lo dissi ad Al Sisi nel settembre dello scorso anno. ...

Giordania-Egitto : cooperazione bilaterale - crisi regionali e terrorismo al centro incontro Al Sisi-re Abdullah II ad Amman : Al Sisi e re Abdullah II hanno affrontato nel loro incontro anche la cooperazione nei settori dell'economia, del commercio, degli investimenti, dell'industria farmaceutica, dei trasporti e dell'...

Egitto - Sisi inaugura cattedrale copta : Gli ha fatto eco il Gran sceicco di al-Azhar, anche lui presente alla cerimonia, insieme al leader palestinese Abu Mazen e a vari rappresentanti del mondo arabo. I due luoghi di culto - ha detto al ...

L’Egitto ha chiesto alla tv statunitense CBS di non trasmettere un’intervista al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi : La rete televisiva statunitense CBS ha detto che il governo dell’Egitto le ha chiesto di non trasmettere un’intervista che il giornalista Scott Pelley aveva fatto al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi per la famosa trasmissione giornalistica 60 Minutes. Il canale

Egitto-Stati Uniti : presidente Al Sisi riceve direttore dell'Intelligence nazionale : Infine, entrambi hanno avuto uno scambio di opinioni sugli sviluppi delle questioni più rilevanti in Medio Oriente, tra cui il raggiungimento di una soluzione politica alle crisi in corso. , Cae,

Leonardo - Fincantieri e gli interessi in Egitto : parteciperanno all’esposizione sulle armi patrocinata da Al-Sisi al Cairo : Su oltre 350 aziende legate al settore degli armamenti a livello mondiale, saranno dieci quelle italiane che parteciperanno all’esposizione internazionale della Difesa (Egypt Defence Expo) che si terrà dal 3 al 5 dicembre a Il Cairo, in Egitto. Tra queste, ci saranno anche due aziende che hanno lo Stato Italiano come principale azionista, Leonardo e Fincantieri, che così potranno promuovere i loro ultimi prodotti alla clientela internazionale in ...