ilgiornale

: A Bari l'ufficio anagrafe in tilt per il reddito di cittadinanza - MIBrutus : A Bari l'ufficio anagrafe in tilt per il reddito di cittadinanza - Andrea_Bressi : RT @Cambiacasacca: Intanto a Bari ci sono code chilometriche per fare il cambio di residenza e ottenere il reddito di cittadinanza. Nel fra… - Cambiacasacca : Intanto a Bari ci sono code chilometriche per fare il cambio di residenza e ottenere il reddito di cittadinanza. Ne… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) "Ore 15.30,del Comune diin Largo Fraccacreta. È una vergogna se per ottenere un servizio pubblico essenziale ti devi sottoporre a tutto questo!". È questo il post di denuncia di Filippo Melchiorre, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia con un passato da assessore nella giunta di centrodestra e ora candidato alle primarie del centrodestra per la candidatura a sindaco di.Qualcuno penserà "è campagna elettorale". Sarà, ma la foto (pubblicata sul suo profilo Facebook) parla chiaro. Una fila di gente che va ben oltre l'ingresso, aspetta il suo turno. Per cosa poi? Probabilmente per cambiare l'indirizzo di residenza e poter ottenere il famosoditanto atteso. L'ultimo escamotage degli italiani, e dei baresi in particolare, potrebbe essere quella di cambiare indirizzo di residenza. Far risultare che si vive da soli per abbassare l'ISEE e ...