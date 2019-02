Uefa: Var sui maxischermi con arbitro che spiega e nuova Champions (ma non Superlega)

ilnapolista

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Ceferin rieletto presidenteL’sembrava refrattaria alla Var, tanto che il presidente Ceferin, appena rieletto, è stato messo davvero al muro per poter far entrare l’innovazione tecnologica dagli ottavi di finale della dellaEd ora, invece, proprio la federazione europea diventa all’avanguardia annunciando, in occasione del congressoincorso a Roma che dalla prossima stagione i maxi-schermi segnaleranno con un’infografica l’attivazione della tecnologia per un episodio e per cosa verrà utilizzata.La Var sui“L’obiettivo – hato il designatore Rosetti – è eliminare gli errori chiari e lavoriamo per avere uniformità tra i fischietti dei vari Paesi”. Dovranno stare attenti anche i giocatori: chiunque chiederà l’intervento della VAR mimando il gesto del video verrà ammonito. ...