Roma | col Chievo out Olsen e Manolas

Roma - col Chievo tanti cambi in vista della Champions : Roma - 'Non importa con che modulo giocheremo. Contro il Chievo voglio vedere la squadra con l'atteggiamento mentale giusto, come contro il Milan'. Eusebio Di Francesco spera di aver finalmente ...

Roma - rubata auto con a bordo una bimba e la nonna : ritrovate incolumi : ancora in fuga l'uomo che nella sera di mercoledì 6 febbraio ha rubato a Roma un'auto con a bordo una bambina di pochi anni e la nonna. La disavventura si è risolta in breve tempo con il ritrovamento ...

Sospesa la licenza al Qube - celebre locale di Roma. La questura : "È pericoloso" : Sospesa la licenza per il Qube, lo storico locale di Portonaccio, a Roma. Per la questura sarebbe pericoloso. Il locale è stato al centro della cronaca per il tentato omicidio di due buttafuori senegalesi, investiti davanti alla discoteca nei giorni scorsi. Il provvedimento del Questore di Roma è stato emesso ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza che dispone che la misura di pubblica sicurezza della ...

Romano Prodi : “Al Pd serve un padre e Nicola Zingaretti può diventarlo” : Romano Prodi appoggia Nicola Zingaretti nella corsa alle primarie: "Se intensifica il lavoro di allargamento e di pacificazione che ha iniziato, le sue possibilità sono molte, ma lo dovranno decidere le centinaia di migliaia di cittadini che voteranno alle primarie. Un leader prende forza dal suo popolo.Continua a leggere

Roma : bimbo con tubercolosi in scuola elementare a Montesacro : Un caso di tubercolosi nella scuola elementare ‘A. Manzi’ di Roma, quartiere di Montesacro. Il bambino – a quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla Asl Roma 1 – è ora ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e per i 22 compagni di classe e le cinque insegnanti sono scattati i test per verificare la presenza della malattia infettiva, che è comunque a basso contagio trattandosi di un minore, iniziando ...

Olivicoltura - APO alla manifestazione Nazionale a Roma : Anche la Sicilia Olivicola sarà al fianco dei Gilet arancioni pugliesi alla mobilitazione in programma a Roma giovedì 14 febbraio

Olivicoltura - l'Apo alla manifestazione Nazionale a Roma : ...segnali di attenzione e risposte concrete ad un settore che registra una delle peggiori annate produttive complici anche le ripetute avversità atmosferiche che hanno messo a dura prova l'economia del ...

Manuel ferito a Roma - i sospettati ammettono : «Era buio - non volevamo colpirlo» : Hanno ammesso di aver sparato per errore i due ragazzi ascoltati in questi minuti in questura per il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo. I due ragazzi ventenni, secondo quanto si è...

Manuel ferito a Roma - presi i sicari del nuotatore. «Era buio - non volevamo colpirlo» : Due sospettati per il ferimento di Manuel Bortuzzo, il nuotatore ventenne ferito nei giorni scorsi all'Axa, si trovano ora in Questura. Forse la tanto attesa svolta delle indagini è...

Lo incolpa per l'agguato a Roma. Il delirio di Zucconi su Salvini : "Ma come si fa a scrivere parole del genere?". Matteo Salvini se lo chiede e lo scrive sulla sua pagina Facebook. Il riferimento è alle parole di Vittorio Zucconi, giornalista che in un tweet riesce a collegare il ministro dell'Interno all'agguato a Manuel Bortuzzo.Ci mancava solo che accusassero Salvini pure di questo. "Mentre il Ministro degli Interni gioca a fare il poliziotto di cartone - ha scritto Zucconi, condividendo un articolo sul ...

Roma - Fazio : 'Ripartiamo dalla grande partita col Milan. Zaniolo è fortissimo' : Federico Fazio, 31 anni. LaPresse Sembra un impegno facile, ma non lo è. Perché il Chievo ha un bisogno assoluto di punti per sperare ancora nella salvezza e perché la Roma di quest'anno di certezze ...

Manuel Bortuzzo - trovata pistola vicino al pub di Roma dove è stato colpito il nuotatore : È stata trovata una pistola in un prato di Acilia, borgata limitrofa all’Axa, quartiere a sud di Roma dove è stato gravemente ferito Manuel Bortuzzo, nuotatore 19enne trevigiano raggiunto dagli spari nella notte tra i 2 e il 3 febbraio. L’arma, scrive il Messaggero, è stata individuata e sequestrata dagli agenti della squadra mobile ed è stata portata nei laboratori della Scientifica in attesa di essere analizzata. Bisogna infatti ...

Roma - malore in scena per Glauco Mauri al teatro Eliseo : spettacolo interrotto : È durato solo una decina di minuti ieri sera il debutto al teatro Eliseo di Roma de “I Fratelli Karamazov” di Dostoevskij perché nella seconda scena l’attore Glauco Mauri, 89 anni, ha avuto un malore, ha interrotto la sua battuta e ha chiesto la chiusura del sipario, tra lo spavento del pubblico in sala. Poi dopo una breve pausa, è tornato sul palco e ha ripreso a recitare ma, dopo poco, ha di nuovo chiesto che il telo rosso si ...

Nicolò Zaniolo : top Club come la Juve pronti a fare follie ma la Roma prova a blindarlo : A Roma è tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni per la società giallorossa: il rinnovo contrattuale di Nicolò Zaniolo. ...Continua a leggere