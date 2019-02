Incompatibile in Consob Grillini spaccati su Savona

Consob - Di Maio : “Savona Incompatibile? No - abbiamo verificato. Persona giusta - sarà sentinella dei consumatori” : “Savona incompatibile per la presidenza Consob? No, come governo abbiamo verificato. sarà una sentinella per i consumatori e non per i banchieri”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, dopo le polemiche per la possibile incompatibilità dovuta alle leggi Madia e Frattini. “Siamo coscienti di avere individuato la Persona giusta“, ha aggiunto il capo politico del M5s, ...

Consob - Pd insorge : Savova Incompatibile : 13.26 "Il governo va consapevolmente contro le leggi. Savona è incompatibile con la carica di presidente della Consob. E' inaudito che M5S-Lega, in una logica ferrea di spartizione di poltrone, scarichino sul capo dello Stato la responsabilità di sottolineare le palesi incompatibilità di Savona". Lo afferma il capogruppo Pd al Senato, Marcucci. Annuncia che il Pd farà un'interrogazione urgente al presidente del Consiglio Conte. "Ci opporremo ...

C’è l’accordo tra Lega e M5S per Savona alla Consob. Il Pd : “È Incompatibile con l’incarico” : Dopo mesi e mesi di impasse si sblocca il caso-Consob. Dopo le dimissioni di Mario Nava del settembre scorso in seguito alla violente pressioni dei 5 Stelle, a guidare l’autorità che vigilia sui mercati sarà indicato l’attuale ministro per gli Affari europei Paolo Savona. La designazione, che andrà ratificata dal Quirinale, è arrivata in tarda matt...

Consob - intesa Lega-M5S su Savona : sarà lui il presidente No del Pd : «È Incompatibile» : Fonti della Lega confermano il passaggio del ministro per gli Affari europei alla Consob. I democratici attaccano: «Il governo non può ignorare la legge, la nomina sarebbe gravissima»

Paolo Savona andrà alla CONSOB (nonostante sia tre volte Incompatibile) : Il ministro per gli Affari Europei Paolo Savona è il nome designato dal Governo per la poltrona della CONSOB, la Commissione nazionale per le società e la Borsa. La scelta è destinata a far discutere, anche in ragione della tripla incompatibilità dell'economista, che è pensionato, ha lavorato per un fondo vigilato da CONSOB e ha avuto incarichi di governo.Continua a leggere