Hamsik resta | pasticcio cinese | ADL irremovibile | lui s' infuria

Napoli - Hamsik resta : salta il trasferimento in Cina : Napoli - Marek Hamsik resta al Napoli. Il suo trasferimento in Cina è, infatti, saltato. Almeno per ora. Lo rende noto la stessa società azzurra su Twitter: 'Abbiamo soprasseduto alla cessione al ...

Calcio - Serie A : Marek Hamsik resta al Napoli! La società toglie dal mercato il capitano : Marek Hamsik resterà un giocatore del Napoli! Questa è la clamorosa notizia che un’ora fa è stata fatta trapelare dalla società partenopea. Con un tweet sul suo profilo ufficiale, il Napoli ha confermato che è saltato il trasferimento dello slovacco alla squadra del Dalian Yifang: “Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con ...

Hamsik resta. O almeno adesso Napoli potrà salutarlo : Il tweet del Napoli L’idea di non poterlo salutare come avremmo voluto ci aveva lasciato un velo di rammarico e di tristezza. L’idea che il nostro centrocampo dovesse fare a meno di lui, invece, ci preoccupava. Eravamo già lì a pensare a come avremmo potuto giocare senza di lui, ma per fortuna non dovremo più scervellarci. Perché? Perché Marek Hamsik, per il momento, è destinato a rimanere al Napoli. “Il Calcio Napoli ha deciso di ...

Clamoroso a Napoli - ADL annuncia : «Non c'è intesa - Hamsik resta» : «Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi...

La generazione Hamsik - quelli con la cresta : Dodici anni di napolitudine Un finale da applausi. Esce di scena a Napoli il calciatore più amato dalle ragazzine in cerca di miti. Per chi scrive il mito data 1987, l’anno del primo scudetto col Fenomeno in campo. Per i giovanissimi le gerarchie sono altre. La cresta mohawk di Hamšík appassiona più dei capelli lunghi o riccioluti degli anni che furono e le madri faticano a tenere a freno i piccoli indiani di casa, coperti di gel. Se poi non è ...

'Marekiaro resta a casa' - la canzone per Hamsik è già virale : La partenza di Marek Hamsik per la Cina è tutt'altro che cosa fatta. È vero, il centrocampista slovacco ha chiesto di trasferirsi e il Napoli sarebbe disposto anche a farlo partire, ma mancherebbe l'...

Hamsik ammaina la cresta : «Ma qui a Napoli lascio il cuore» : Inviato a Castel Volturno L'ultimo no al Borussia Dortmund. Intorno al 20 agosto. «Mi spiace, non se ne parla». Un rifiuto dopo l'altro in questi 12 anni, la forza di...

Hamsik - una carriera a cresta alta con Napoli nel cuore. LE FOTO : Marekiaro lascia il Napoli da capitano e da uomo dei record: amatissimo dalla città, è stato un esempio di fedeltà e di professionalità. Sempre con il 17 sulla schiena e senza mai rinunciare alla ...

Napoli - Allan resta : nuove sirene per capitan Hamsik : Marek Hamsik nuovamente tentato dalle offerte che arrivano dalla Cina, il Napoli non perderà Allan ma adesso deve difendersi dagli attacchi al suo capitano “Allan resta a Napoli“, lo ha detto e ripetuto il tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, sembra davvero che la trattativa con il PSG si sia definitivamente arenata. Secondo il Corriere dello sport però, ci sarebbe ...

Napoli - l’agente di Hamsik : “Ogni anno possibile addio - poi resta sempre” : Napoli Hamsik – Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Juraj Venglos, agente di Marek Hamsik, ha parlato del centrocampista del Napoli: “Ogni estate c’è una squadra che si interessa a Marek e due anni fa – ha detto – anche il Borussia Dortmund ha preso informazioni. C’è stato un interesse, ma le parti non sono […] L'articolo Napoli, l’agente di Hamsik: “Ogni anno possibile addio, poi resta ...