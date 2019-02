Biathlon - Individuale maschile Canmore 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Oggi giovedì 7 febbraio si disputa l'Individuale maschile di Canmore, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. In Canada andrà in scena una gara

Biathlon - Individuale maschile Canmore 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Oggi giovedì 7 febbraio si disputa l’Individuale maschile di Canmore, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. In Canada andrà in scena una gara ridotta a causa del freddo polare che ha convinto gli organizzatori ad accorciare la durata dell’evento: 12,5 km con 45 secondi di penalità per ogni errore al poligono. Le bassissime temperature stanno mettendo a dura prova gli atleti che saranno impegnati in condizioni estreme, ...

Biathlon - Individuale femminile Canmore 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Oggi giovedì 7 febbraio si disputa l’Individuale femminile di Canmore, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. In Canada andrà in scena una gara ridotta a causa del freddo polare che ha convinto gli organizzatori ad accorciare la durata dell’evento: 12,5 km con 45 secondi di penalità per ogni errore al poligono. Le bassissime temperature stanno mettendo a dura prova le atlete che saranno impegnate in condizioni estreme, ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : Johannes Boe - re tra i ghiacci nell’individuale? Hofer e Windisch per stupire : Freddo e ancora freddo. Temperature ai limiti della resistenza umana quelle che potrebbero incontrare gli atleti che prenderanno parte alla tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Canmore (Canada). Si teme che il termometro possa scendere ben al di sotto degli 0°C, ricordando agli appassionati di cinema “The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo“, a rappresentazione di una nuova era glaciale. Ma qui non è ...

Biathlon - Domani l’individuale femminile. Nel gelo del Canada le azzurre ci scalderanno il cuore con un successo? : A lungo ci si è chiesti se le tappe nordamericane di Coppa del Mondo di Biathlon sarebbero state ricche di forfait, soprattutto da parte delle pretendenti alla classifica generale, che vede in prima e seconda piazza le nostre Dorothea Wierer e Lisa VIttozzi, ma, così come l’Italia, anche le altre Nazionali paiono essere giunte in Canada in formazione tipo. Unica eccezione la Svezia, che ospiterà i Mondiali (gare comunque valide per la ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : nell’individuale juniores ottavi Braunhofer e Comola : Sono scesi in pista gli Juniores oggi a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, per l’individuale dei Mondiali di categoria di Biathlon: buona prova complessiva per l’Italia, che porta a casa tre top 10. Si classificano ottavi sia Patrick Braunhofer che Samuela Comola, mentre è decima Irene Lardschneider. Gli altri piazzamenti degli italiani: al femminile è 24ma Michela Carrara, mentre Eleonora Fauner chiude 41ma, mentre al maschile è 22° ...

Biathlon - Mondiali giovanili 2019 : lo svizzero Hartweg è oro nell’individuale - il nostro Leonesio è sesto : E’ la Svizzera a festeggiare la prima medaglia d’oro dei Mondiali giovanili 2019 di Biathlon ad Osrblie. Sulle nevi slovacche si è imposto nell’individuale maschile l’elvetico Niklas Hartweg che, grazie ad un’ottima prestazione nelle sessioni di tiro (un solo errore), è riuscito a vincere l’oro, gestendo ottimamente lo sforzo sugli sci stretti. Alle spalle del rossocrociato troviamo il norvegese Trym ...

Biathlon - Dorothea Wierer al comando di tre classifiche di Coppa del Mondo! Generale - sprint e individuale! : Una Dorothea Wierer in grande spolvero quella che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione nella Coppa del Mondo di biathon. La nostra portacolori, seconda quest’oggi nell’inseguimento a Nove Mesto (Repubblica Ceca) alle spalle della norvegese Marte Olsbu Roeiseland, ha ottenuto il quinto podio stagionale su 7 gare, portandosi in vetta alla classifica di tre specialità: Generale, sprint e individuale. Risultati ...

Biathlon - IBU Junior Cup - Lenzerheide 2018 : l’azzurro Patrick Braunhofer vince l’individuale : Inizia al meglio l’IBU Junior Cup di Biathlon per l’Italia: a Lenzerheide, in Svizzera, l’azzurrino Patrick Braunhofer ha vinto la 15 km individuale che ha aperto la stagione. Importantissima per il successo la perfezione al poligono: per l’italiano nessun errore, e sorpasso sul francese Martin Bourgeois proprio alla quarta serie di tiri, dove un bersaglio mancato ha tolto la vittoria al transalpino, alla fine terzo, alle ...

Biathlon : CdM - azzurri distanti dal vertice nell'Individuale di Pokljuka : Rinviata ieri per nebbia, è stata recuperata questa mattina nella 20 km Individuale della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, a Pokljuka , Slovenia, , dove si registra l'ennesimo sigillo del ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dzhyma sorprende tutte nell’individuale - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sfiorano il podio : Una gara per cuore forti. Difficile definire in modo diverso la 15 km individuale femminile di Biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Una prova decisa sul filo di lana e all’ultimo giro tra due atlete che mai avevano posto la loro firma sul podio più alto in questa competizione. Parliamo della polacca Monika Hojnisz e dell’ucraina Yuliia Dzhyma, straordinarie quest’oggi e mai a ...

