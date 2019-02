Benatia ha scelto Maometto Addio Juve per i suoi figli | bravo | non a casa nostra

liberoquotidiano

: #Benatia ha lasciato la #Juve per Maometto. Il difensore è in Qatar, scelto per far crescere i figli in un ambiente… - capuanogio : #Benatia ha lasciato la #Juve per Maometto. Il difensore è in Qatar, scelto per far crescere i figli in un ambiente… - serpicofra : RT @capuanogio: #Benatia ha lasciato la #Juve per Maometto. Il difensore è in Qatar, scelto per far crescere i figli in un ambiente islamic… - ilNonnoSimpson : RT @capuanogio: #Benatia ha lasciato la #Juve per Maometto. Il difensore è in Qatar, scelto per far crescere i figli in un ambiente islamic… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Il calcio, si sa, è un fatto di fede. Ma non è solo la fede come attaccamento alla maglia, tifo e difesa dei propri colori; è anche una fede più profonda, che ti porta a fare segni di croce appena entri in campo o ad alzare le mani al cielo dopo un gol, o viceversa a pregare Allah prima del fischio