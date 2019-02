Amici 18 | è polemica su Marcello Sacchetta | interviene anche la Pauselli contrariata

Marco Alimenti - messaggio contro Timor e polemica dopo Amici sull’eliminazione : Marco di Amici 18 ancora polemico: un altro messaggio contro Timor Steffens! Un’altra polemica è scoppiata dopo l’eliminazione di Marco Alimenti di Amici 18! Il ballerino ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: non solo ha scritto un messaggio per Timor Steffens (reo di aver bloccato il suo percorso nella scuola), ma anche al giudice […] L'articolo Marco Alimenti, messaggio contro Timor e polemica dopo Amici ...

Umberto Gaudino - scoppia la polemica sul nuovo ballerino di Amici 18 : è già un maestro : scoppia la polemica ad Amici di Maria De Filippi per l'ingresso nella scuola di Umberto Gaudino, che questo pomeriggio è stato accolto nella scuola come nuovo ballerino concorrente di questa diciottesima edizione. Il pubblico social, però, ha subito mosso le critiche in rete, dato che in molti hanno ricordato che in realtà Umberto, prima di approdare ad Amici 18 nelle vesti di concorrente, aveva già partecipato ad un altro programma televisivo ...

Amici 18 - Tish cambia squadra : scoppia la polemica sui social : Quest'anno sembra non esserci davvero pace all'interno della scuola talent di Amici. Dopo la polemica della scorsa settimana per via dell'eliminazione immediata di un ballerino, i fan più accaniti del programma stanno mandando in scena sui social una vera e proprio polemica. Da quando gli allievi del talent sono stati divisi in squadre, Tish e Alberto hanno regalato ai professori e ai telespettatori dei duetti davvero belli ed emozionanti. Nelle ...

Amici 18 oggi : Tish e Miguel rinunciano alla protesta? È polemica : Tish e Miguel Chavez rinunciano alla protesta ad Amici 18? Nella scuola di Amici di Maria De Filippi la protesta contro l’eliminazione di Marco Alimenti comincia a vacillare. L’autogestione, iniziata dalla giornata di domenica scorsa, continua a essere portata avanti da tutti gli allievi tranne che per Tish e Miguel Chavez. Il ballerino ha esternato qualche perplessità perchè l’insegnante è stato colui che l’ha aiutato di ...

Amici 2019 : Arianna - Giacomo Eva e Mimmi Eliminati. Polemica in Studio! : Vale ancora la frase: quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare? A quanto pare però questa filosofia non viene usata nella scuola di Amici perchè i professori stanno eliminando gli allievi più bravi! Ecco perchè! Nella scuola di Amici i professori di danza e canto mettono a dura prova gli allievi. La prima artista ad essere eliminata nella categoria danza, è Arianna. Polemica in Studio! All’interno della scuola di Amici, nulla ...

Amici 2018 quinta puntata - grande polemica su Giusy : l’attacco della ballerina : quinta puntata Amici 18: ecco cosa è successo Quest’oggi, nella quinta puntata di Amici 2018, abbiamo assistito a una grande polemica: a quella riguardante la ballerina Giusy. È stata bersagliata dai professori perché ha accettato l’immunità. Secondo loro, avrebbe dovuto rifiutarla per dimostrare a tutti di saper fare bene quello che più la appassiona. Giusy […] L'articolo Amici 2018 quinta puntata, grande polemica su Giusy: ...

Amici - Giusy eliminata e Daniel a rischio : è polemica in studio - intervengono i prof : Giusy Romaldi eliminata da Amici 2018: una puntata movimentatissima, tutte le anticipazioni La puntata di Amici 18 è stata molto movimentata e ha visto Giusy Romaldi eliminata dopo aver affrontato la sfida con il ballerino di danza latino-americana Gianmarco Galati. In studio anche alcuni professori hanno avuto da ridire su questa scelta e la stessa […] L'articolo Amici, Giusy eliminata e Daniel a rischio: è polemica in studio, ...

Amici 18/ Diretta - eliminati e sfida : Mameli resta ma scoppia la polemica - 8 dicembre - - IlSussidiario.net : Amici 18, anticipazioni e Diretta 8 dicembre, eliminati e sfida a squadre nella nuova puntata del programma: Giordana e i suoi a rischio?

Amici 2018 quarta puntata - polemica su Rudy Zerbi e Mameli : il pubblico non ci sta : Rudy Zerbi, polemica ad Amici 2018 per Manfredi in sala relax Ad Amici 2018 è andata in onda una quarta puntata ricca di polemiche che senz’altro avrà i suoi strascichi anche la prossima settimana perché conosciamo la personalità di Rudy Zerbi e stiamo imparando a conoscere quella di Mameli. I fatti sono questi: a Mameli […] L'articolo Amici 2018 quarta puntata, polemica su Rudy Zerbi e Mameli: il pubblico non ci sta proviene da ...