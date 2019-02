"Sono 50 anni che aspetto questo momento" : flop di Celentano - Don Backy gode : "Il mega flop di Celentano in prima serata? Erano 50 anni che aspettavo questo momento. Ero sicuro che il programma sarebbe andato male. Adrian ricalca il film Joan Lui, degli anni 80, che fu un grande insuccesso". Parla senza peli sulla lingua Don Backy, intervistato in esclusiva dal settimanale Og

Apex Legends durerà 10 anni : Ecco perchè non ci Sono i Titan : Disponibile solo da ieri, il Free to Play Battle Royale di Respawn Entertainment ambientato nell’universo di Titanfall ha raggiunto il milione di giocatori, ci stiamo naturalmente riferendo ad Apex Legends. Apex Legends durerà 10 anni? Apex Legends stando a quanto affermato dal team è stato sviluppato per durare a lungo nel tempo, tramite aggiornamenti e contenuti aggiuntivi. Vogliamo che il gioco duri almeno 10 anni, ...

Sea Watch - Fratoianni : “Il governo ha mentito”. Orfini : “Nostre politiche con la Libia Sono state fallimentari” : “Siamo di fronte a un governo, che con esponenti di primo piano, ha mentito al paese”. Esordisce così il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, durante una conferenza stampa indetta da Sea Watch, a seguito delle comunicazione giunte dalla procura di Catania, a firma del procuratore Carmelo Zuccaro, secondo il quale nell’ultimo salvataggio di 47 migranti “non c’è alcuna rilevanza penale” da parte della Ong. “Il governo a reti ...

Ex prete di 80 anni sposa un modello 25enne incontrato in rete : “Sono felice” : Dice di essere “più felice che mai” da quando, dopo aver lasciato chiesa, ha sposato un ragazzo incontrato in rete. Tra loro ci sono ben 55 anni di differenza e anche se ora Philip Clements, ex prete di 80 anni, e Florin Marin, di 25, sono costretti a vivere lontani – a oltre 2mila chilometri di distanza – il loro matrimonio, che è stato celebrato nel 2017, procede a gonfie vele. Florin, aspirante modello originario della Romania, la ...

Egitto - scoperta tomba con 40 mummie risalenti a 2000 anni fa. Ci Sono anche 10 bambini – IL VIDEO : Un sito con 40 mummie è stato scoperto in Egitto, nel sito archeologico di Touna El-Jabal, nei pressi di Minya, a città poco più di 200 km sud del Cairo. È il terzo anno consecutivo che viene annunciato un rinvenimento nell’area e stavolta, oltre alle mummie, sono stati trovati anche “numerosi utensili in ceramica“. Le mummie, in tutto una quarantina, sono state trovate all’interno di camere funerarie scavate nella ...

Facebook compie 15 anni : così le relazioni Sono cambiate : Almeno per il momento però la cronaca non sembra dargli ragione: alcuni giorni fa i fact checker assunti a seguito della bufera sulle fake news si sono defilati dalla collaborazione con Fb. ...

Negli ultimi dieci anni Sono 'scomparse' 165.000 botteghe artigianali : Certo, molte altre professioni artigiane, soprattutto legate al mondo del design, del web, della comunicazione, si stanno imponendo. Purtroppo, le profonde trasformazioni in atto stanno cancellando ...

Un terremoto di magnitudo 3.3 avvertito a Firenze e Forlì. Non ci Sono stati danni : Una scossa di terremoto magnitudo 3.3 è stata avvertita tra le province di Firenze e Forlì-Cesena, al confine tra Toscana e Romagna. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) segnala che l'ipocentro è stato a 6 chilometri di profondità e l'epicentro ad 8 chilometri dal comune di San Godenzo (in Toscana) e a 10 chilometri da quello di Premilcuore (in Romagna). Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Le Winx compiono quindici anni E Sono pronte per la magia del film : Le fatine Winx festeggiano un compleanno importante, quindici anni del Winx Club. Nel 2004 debuttava infatti su Raidue la prima serie delle magiche eroine nate da un'idea di Iginio Straffi, presidente ...

L’ex presidente e l’ex direttore generale di Banca Etruria Sono stati condannati a 5 anni di carcere : L’ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari e l’ex direttore generale Luca Bronchi sono stati condannati con rito abbreviato a cinque anni di carcere dal Giudice per le udienze preliminari di Arezzo; sono accusati di Bancarotta fraudolenta. sono stati condannati

Si filma mentre violenta bimba di 18 mesi : 10 anni di carcere. I familiari : “Sono troppo pochi” : Joshua Gould, 23enne inglese, è stato trovato in possesso di un archivio con migliaia di immagini pedopornografiche. "Non c'ero con la testa" si è giustificato. La sentenza di condanna della Corte di Basildon non ha però soddisfatto i familiari delle giovanissime vittime.Continua a leggere

Rossella Brescia a Viene da Me : euro A 19 anni Sono stata bullizzata euro : C'è un vero e proprio dramma nella vita di Rossella Brescia . La ballerina e presentatrice, ora splendida 47enne, si rivela alla trasmissione "Vieni da me" condotta da Caterina Balivo. "sono stata ...