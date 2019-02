Berlinale 2019 | dal 7 al 17 febbraio | il programma

i-filmsonline

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)Prende il via il 7la 69esima edizione della, con undecisamente interessante. Tra i film più attesi c'è il nostro La paranza dei bambini, attesissimo adattamento del romanzo di Roberto Saviano, ma anche i nuovi lavori di François Ozon, Agnès Varda, Zhang Yimou e André Techiné, senza contare i passaggi dietro la macchina da presa di attori come Jonah Hill, Chiwetel Ejiofor, Casey Affleck. Ecco ilcompleto, diviso per sezioni: