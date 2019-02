Striscia la Notizia | inedito di Eimar plagio o no? La risposta del tg di Ricci

Striscia la notizia contro Claudio Baglioni/ Sanremo 2019 - conflitto d'interesse e clausola : nuove rivelazioni : Festival di Sanremo 2019, nuovo capitolo dello scontro tra Striscia e il direttore artistico Baglioni: 'conflitto d'interesse confermato e legittimato'.

Sanremo 2019 - la bomba di Striscia la notizia : il documento che inchioda Baglioni a poche ore dal via : Questa sera, martedì 5 febbraio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Pinuccio torna a occuparsi del contratto del direttore artistico del Festival di Sanremo Claudio Baglioni e del suo conflitto di interessi. Durante la conferenza stampa del 4 febbraio al Teatro Ariston, Claudio Fasulo, Res

Striscia la Notizia assedia Claudio Baglioni - bomba di Dagospia : "A cosa lo hanno costretto" - clamoroso : La guerra è appena cominciata. Come scrive Dagospia: "Terrore Striscia la Notizia!". Ovvero, Striscia la Notizia terrorizza il Festival di Sanremo e, soprattutto, Claudio Baglioni. Il punto è che gli inviati del tg satirico di Antonio Ricci si aggirano per la città alla ricerca di Claudio Baglioni,

Striscia la Notizia spinge Claudio Baglioni a un passo dalle dimissioni? Sanremo 2019 - voce esplosiva : A pochi giorni dalla prima serata del Festival di Sanremo, il clima di nervosismo aveva raggiunto picchi incredibili. Il direttore artistico Claudio Baglioni aveva i nervi a fior di pelle dopo i servizi di Striscia la Notizia, che lo accusa da tempo di aver un conflitto di interessi proprio col Fest

Striscia la Notizia - scoperta-choc su Claudio Baglioni : "Sanremo 2019 - obbrobrio giuridico nel contratto" : Grosse nubi nere si addensano su Claudio Baglioni a poche ore dall'inizio del suo Festival di Sanremo. Tutta "colpa" di Striscia la Notizia, che al suo presunto conflitto d'interessi sta dedicando una corposa quantità di servizi. Nel mirino ancora il suo contratto. Pinuccio, in un servizio trasmesso

Striscia la Notizia - bomba atomica su Claudio Baglioni : "Come ha scelto i cantanti di Sanremo" : A poche ore dal via del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, da Striscia la Notizia arrivano nuove pesantissime accuse al direttore artistico della kermesse. Nel mirino di Pinuccio, in un servizio trasmesso lunedì 4 febbraio, ancora il conflitto di interessi. A parlare è il manager discografico

Einar a Sanremo 2019 : nuove accuse da Striscia la notizia : Striscia la notizia attacca la partecipazione di Einar Ortiz a Sanremo 2019 Striscia la notizia continua a indagare sul Festival di Sanremo 2019 e porta alla luce nuove presunte coincidenze sulla partecipazione di Einar. Il cantante, che ha partecipato lo scorso anno ad Amici, ha vinto la selezione di Sanremo Giovani, andata in onda a dicembre […] L'articolo Einar a Sanremo 2019: nuove accuse da Striscia la notizia proviene da Gossip e Tv.

Striscia la Notizia - clamoroso agguato a Claudio Baglioni : mai così enorme - terremoto a Sanremo : Tapirone d'oro per il direttore artistico di Sanremo Claudio Baglioni . L'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha postato diversi scatti del premio gigante che consegnerà personalmente a ...

Sanremo 2019 - mega tapiro d'oro di Striscia la notizia per Baglioni in arrivo : Striscia la notizia insiste con la battaglia sul Festival di Sanremo al via domani, martedì 5 febbraio 2019, su Rai1. Infatti, nella cittadina ligure è stato avvistato Valerio Staffelli con mega tapiro al seguito. L'inviato del tg satirico di Canale 5 ha registrato nei pressi del teatro Ariston un lancio del servizio che con tutta probabilità vedremo in onda questa sera. In primo piano, come noto, il presunto conflitto di interessi del ...

Claudio Baglioni - il retroscena : voci su Striscia la Notizia - 'ha spaccato una porta' : Gira una voce a Sanremo . Pare che Claudio Baglioni dopo le polemiche che stanno travolgendo il Festival e il suo clan sia nervosissimo. Il direttore artistico della kermesse sa anche che Striscia la ...

