Incendio in un palazzo a Parigi | almeno 10 morti e 30 feriti 

Incendio in palazzo a Parigi : il numero delle vittime sale a 10 [GALLERY] : 1/22 AFP/LaPresse ...

Incendio in un palazzo a Parigi : 8 morti e almeno 30 feriti : Otto persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita nell’Incendio di un immobile in un quartiere residenziale di Parigi. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco. «Il bilancio potrebbe ancora salire perché l’Incendio è ancora in atto al settimo e all’ottavo piano» del palazzo. almeno 30 persone, compresi tre vigili del fuoco, hanno riportato fer...

Parigi - Incendio a un palazzo di otto piani : otto morti. Fermata una delle inquiline : L’incendio a un palazzo di otto piani nel XVI arrondissement di Parigi ha causato otto morti. Secondo Le Parisien, è stata Fermata nella notte una delle inquiline: è stata trovata poco distante mentre cercava di dare fuoco a un’auto. Stando alle prime ricostruzioni, la donna ha parlato di una lite con uno dei vicini. In mattinata è intervenuto il procuratore della Repubblica Rémy Heitz, che ha confermato, oltre alle otto vittime, un ...

Parigi - palazzo in fiamme nella notte : 8 morti e 31 feriti - fermata una donna per Incendio doloso : Sono 8 i morti nell'incendio di un palazzo di otto piani a Parigi. Lo riferiscono i media francesi, che citano la procura della capitale, mentre «Le Parisien» scrive che gli...

Parigi - Incendio in un palazzo : almeno 8 morti e oltre 20 feriti - : Vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere le fiamme divampate in un edificio di otto piani in un quartiere residenziale della capitale francese. Uno dei feriti sarebbe grave

Incendio in un palazzo a Parigi : 8 morti e almeno 25 feriti : Otto persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita nell’Incendio di un immobile in un quartiere residenziale di Parigi. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco. «Il bilancio potrebbe ancora salire perché l’Incendio è ancora in atto al settimo e all’ottavo piano» del palazzo. almeno 25 persone, compresi tre vigili del fuoco, hanno riportato fer...

Parigi - Incendio in un palazzo residenziale - almeno 7 morti : Parigi - almeno sette persone sono morte , una è rimasta gravemente ferita e altre 24 hanno riportato ferite lievi a causa di un incendio scoppiato in un immobile di Parigi nella notte tra lunedì e ...

Incendio in un palazzo a Parigi : 7 morti e almeno 25 feriti : L’Incendio è divampato in un edificio di otto piani nella zona sud-occidentale della capitale francese intorno all’una di notte per cause ancora da accertare. L’immobile del 16° arrondissement è poco distante dallo stadio del Parco dei Principi. Alcune persone sono scappate sui tetti vicini per sfuggire al fumo e alle fiamme e sono stati poi salvat...

Parigi - Incendio in un palazzo di 8 piani : almeno 7 morti e oltre 20 feriti : È drammatico il bilancio di un incendio scoppiato in un immobile di Parigi nella notte tra lunedì e martedì. Le fiamme sono divampate per cause ancora da chiarire in un edificio di otto piani situato nel 16mo arrondissement della capitale francese. Tra i feriti lievi ci sono anche due pompieri.Continua a leggere

Incendio in palazzo a Parigi : almeno 7 morti : Un Incendio è divampato nelle scorse ore in un immobile in un quartiere residenziale di Parigi: 7 persone sono morte ed una è rimasta gravemente ferita, secondo quanto confermato dai vigili del fuoco. Altre 27 persone, tra cui 3 pompieri, hanno riportato ferite lievi. Le autorità hanno reso noto che “il bilancio potrebbe salire ancora perché l’Incendio è ancora in atto al settimo e all’ottavo piano“. L'articolo Incendio ...

CATANIA - Incendio IN UN PALAZZO : PERSONE INTRAPPOLATE DALLE FIAMME/ Ultime notizie - panico in via Di Prima : INCENDIO in un PALAZZO a CATANIA: stabile a fuoco in via Giovanni Di Prima. PERSONE rimaste INTRAPPOLATE dal fumo e DALLE FIAMME: vigili del fuoco in azione

Incendio in un palazzo a Catania : una famiglia bloccata all’interno dell’edificio : Un Incendio è divampato all'interno di un palazzo a Catania, in via Giovanni Di Prima. Alcune persone sono rimaste bloccate all'interno dell'edificio, prima che i vigili del fuoco siano riusciti a far evacuare una famiglia che si trovava al quarto piano. Un'altra famiglia è ancora intrappolata all'interno dell'edificio, ma è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.Continua a leggere

Catania. Incendio in un palazzo in via Di Prima : persone bloccate tra le fiamme : Sabato da incubo in via Di Prima dove alcune persone sono rimaste bloccate all’interno di un palazzo. Nello stabile è

Incendio in palazzo Catania - persone intrappolate : Incendio a Catania in una abitazione in Via Giovanni Di Prima, nel centro storico . Pare vi siano persone dentro il palazzo che non possono uscire , con l'edificio invaso dal fumo e dalle fiamme.