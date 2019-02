Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CI SONO INFATTI CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio FILE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma. SULLA FLAMINIA, PER LAVORI, SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA, IN SEGUITO ALLO SMOTTAMENTI AVVENUTO GIOVEDI’ 24 GENNAIO. CONSEGUENTI CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO. RIPERCUSSIONIDI TRAFFICO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio FILE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORSO IN ENTRATA A Roma. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA VIA PRENESTINA E VIA TUSCOLANA. SULLA SALARIA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma. FILE SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio FILE SULLA DIRAMAZIONE SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORSO IN ENTRATA A Roma. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA VIA PRENESTINA E VIA TUSCOLANA. SULLA SALARIA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma. FILE SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma. FILE SULLA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA NOMENTANA E LA A24 Roma-L’AQUILA E PROSEGUENDO TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA. SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SENZ’ALTRO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI SULL’AUTOSTRADA PER I VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO. QUESTA SERA, LA Roma AFFRONTA IL MILAN NEL BIG MATCH DELLA 22 ESIMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione, AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SENZ’ALTRO IL BLOCCO DEI MEZZI PESANTI SULL’AUTOSTRADA PER I VEICOLI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO. QUESTA SERA, LA Roma AFFRONTA IL MILAN NEL BIG MATCH DELLA 22 ESIMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PER LA PRESENZA DI UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, IN DIREZIONE CENTRO ALTRE CODE SULLA VIA APPIA DA VIA SPINABELLA A VIA ERCOLANO, IN DIREZIONE SUD PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA C DELLA METRO IL SERVIZIO E’ STATO RIPRISTINATO E’ TUTTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PER LA PRESENZA DI UNA RIDUZIOEN DI CARREGGIATA, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA CASILINA RALLENTAMENTI IN CORRISPONDENZA DI BORGHESINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE DISAGI SULLA LINEA C DELLA METRO PARZIALMENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA VIA CASSIA PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE Roma ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE TUTTAVIA VI INVITIAMO ALLA PRUDENZA PER LA PIOGGIA CHE RENDE DIFFICILE LA PERCORRIBILITA’ DELLE STRADE IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA C DELLA METRO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI LA CAUSA UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE TUTTAVIA VI INVITIAMO ALLA PRUDENZA PER LA PIOGGIA CHE RENDE DIFFICILE LA PERCORRIBILITA’ DELLE STRADE IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA C DELLA METRO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI LA CAUSA UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE TUTTAVIA VI INVITIAMO ALLA PRUDENZA PER LA PIOGGIA CHE RENDE DIFFICILE LA PERCORRIBILITA’ DELLE STRADE IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SULLA LINEA C DELLA METRO IL SERVIZIO E’ INTERROTTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI LA CAUSA UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2019 ore 07 : 30 : IABILITA’ DEL 03 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’ AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE CAMBIAMO ARGOMENTO DALLE ORE 700 DI QUESTA MATTINA SARA’ CHIUSA VIA MERULANA TRA VIALE MANZONI E VIA MACHIAVELLI OER ONSENTIRE GLI INTERVENTI DI POTATURA, LE LINEE BUS DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI USCIAMO DA Roma A ...