Tutto Juve | bianconeri in crisi | non solo sul campo | ecco i dettagli

Romero-Juventus - ora cambia Tutto : nuovo retroscena! : ROMERO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Romero sarebbe pronto a vestire la maglia della Juventus già a partire dalla prossima sessione di mercato estivo. Secondo quanto riporta la rosea, il difensore del Genoa avrebbe convinto totalmente sia Paratici, sia tutta la dirigenza bianconera. L’argentino sbarcherà a Torino in estate, anche […] More

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Juventus - Tutto facile stasera contro il Parma? - 22giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

Juventus - Barcellona e Superbowl : un weekend Tutto da vivere su DAZN : Si preannuncia un weekend emozionante su DAZN grazie a Juventus-Parma, Barcellona-Valencia e la finale del Superbowl L'articolo Juventus, Barcellona e Superbowl: un weekend tutto da vivere su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nedved : 'La Juve vuole vincere sempre Tutto e continuiamo a dimostrarlo. Un vice-Bonucci? C'è Caceres...' : Intervistato da Rai Sport il vice-presidente della Juventus , Pavel Nedved ha fatto un breve punto sul momento del club prima della partita di Coppa Italia contro l'Atalanta: RONALDO - 'Noi teniamo a vincere tutto, ...

Juventus - Benatia parte e saluta : “Siete una famiglia.Vincete Tutto” : Juventus, Benatia saluta e incoraggia i compagni- Il difensore marocchino da ieri non è più un giocatore della Juventus. I bianconeri hanno perfezionato l’accordo con i qatarioti dell’Al Duhail, società che ha offerto 8 milioni di parte fissa più 2 di bonus. Dopo due anni e mezzo dunque si chiude l’avventura dell’ex Roma e Bayern […] L'articolo Juventus, Benatia parte e saluta: “Siete una famiglia.Vincete ...

Calciomercato Juve - Benatia : 'Grazie di cuore - questo gruppo può vincere Tutto' : Medhi Benatia -Juventus: è tempo di saluti. Dopo due anni e mezzo in bianconero, il difensore marocchino ha ufficialmente lasciato il club: giocherà all' Al Duhail , club di Doha che milita nella ...

La Sampdoria prende Tutto Audero : alla Juve 20 milioni di euro : TORINO - La Sampdoria crede fortemente nelle potenzialità di Emil Audero e per questo motivo ha deciso di prendere il controllo totale del suo cartellino. La società blucerchiata avrebbe definito l'...

Lazio - Inzaghi : "Daremo Tutto contro la Juventus. Caceres voleva giocare" : Osservato speciale, ovviamente, Cristiano Ronaldo: "E' il più forte al mondo insieme a Messi e in Italia si è adattato velocemente. Noi abbiamo bisogno di punti e siamo pronti a dare tutto". Anche in ...

Calciomercato Juventus - Tutto fatto per il ritorno di Caceres. Benatia saluta destinazione Qatar : Per un difensore che parte, eccone un altro che arriva. La Juventus si muove parallelamente fra mercato in entrata e quello in uscita. Protagonisti Caceres da una parte e Benatia dall'altra . Per ...

Lazio-Juventus - Tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Lazio " Juventus? La sfida tra Lazio e Juventus verrà trasmessa su Sky Sport ai canali 201 , Sky Sport Uno, 382 del digitale terrestre, , 202 , Sky Sport Serie A, e 251. ...

Ramsey-Juventus - ora cambia Tutto : il nuovo retroscena : RAMSEY JUVENTUS- La Juventus starebbe valutando attentamente la situazione legata al prossimo futuro di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, attualmente in forza all’Arsenal, ha già firmato un contratto di 5 anni con la Juventus, ma a partire dalla prossima estate. Il nuovo infortunio di Khedira starebbe spingendo Paratici ad accelerare le operazione con il club […] L'articolo Ramsey-Juventus, ora cambia tutto: il nuovo ...

Partita horror di Cristiano Ronaldo - il portoghese sbaglia Tutto (anche un rigore) ma la Juve supera 3-0 il Chievo [FOTO] : 1/40 Fabio Ferrari/LaPresse ...

È la prima di CR7 nella capitale : Lazio-Juventus verso il Tutto esaurito : Nel prossimo weekend è in programma la seconda giornata di ritorno dove sono in programma diversi scontri incrociati per le prime posizioni. La classifica potrebbe quindi avere un volto ancora più definito al termine delle gare. Tra gli appuntamenti più interessanti c’è certamente quello previsto all’Olimpico dove si sfideranno la Lazio, che ha da poco […] L'articolo È la prima di CR7 nella capitale: Lazio-Juventus verso il ...

Juventus - Ronaldo segna come Tutto il Chievo. E nel ritorno è sempre letale : Cristiano Ronaldo fa per sette e non è solo uno slogan legato al numero di maglia. Il bionico della Juventus ha segnato 14 gol nel girone d'andata, quanti ne ha fatti in totale il Chievo con 7 ...