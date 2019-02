Borsa : Milano apre a -0 - 06% : ANSA, - Milano, 4 FEB - Piazza Affari apre debole. Il Ftse Mib segna in avvio un -0,06% a 19.564 punti. 4 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa Milano giù con banche e Astaldi : ANSA, - Milano, 1 FEB - Chiusura di settimana negativa per Piazza Affari, che ha accusato la forte tensione sui titoli di Stato italiani e il conseguente 'boom' dello spread con la Germania: l'indice ...

Borsa Milano chiude in calo - -0 - 78% : ANSA, - Milano, 1 FEB - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,78% a 19.576 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa Milano riduce calo con Wall street : ANSA, - Milano, 1 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente senza particolari strappi dopo l'avvio di Wall street, con Milano, Ftse Mib -1%, che si conferma come la Borsa peggiore della giornata ...

Borsa Milano negativa - banche sotto pressione dopo dati deboli economia : Piazza Affari passa nel terreno negativo, con le banche ancora sotto pressione, dopo i segnali di rallentamento dell'economia in Europa. A gennaio il Pmi manifatturiero della zona euro indica ancora espansione, ma ai minimi da novembre 2014. Continua a pesare anche il dato Istat sul Pil dell'ultimo trimestre 2018, ...

Borsa : Milano su con Diasorin e Ferrari : ANSA, - Milano, 1 FEB - Piazza Affari apre l'ultima giornata di contrattazioni della settimana con il segno più, grazie al buon passo di Diasorin , +3,8%, che questa mattina ha reso noto di aver ...

Borsa : Milano apre positiva - +0 - 11% - : ANSA, - Milano, 1 FEB - La Borsa di Milano apre in positivo, +0,24%, a 19.752 punti. 1 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Pil gela le banche - Milano -0 - 21% : Soffrono sul Ftse Mib i titoli delle banche, per i timori che il raffreddamento dell'economia possa compromettere la qualità del credito. Cedono Bper , -6,07%, , Banco Bpm , -4,86%, , Ubi Banca , 4,...

Borsa : Milano chiude in calo dello 0 - 21% : ANSA, - Milano, 31 GEN - L'indice principale della Borsa di Milano chiude in calo dello 0,21%. L'indice Ftse Mib si ferma a quota 19.730 punti. 31 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa - Milano maglia nera con banche : Il Ftse Mib cede lo 0,62%, zavorrato dai titoli bancari, a picco per i timori che la gelata dell'economia possa compromettere la qualità del credito. Il listino milanese è il peggiore in Europa, dove ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 44% - : ANSA, - Milano, 31 GEN - Avvio in rialzo per PIazza Affari nel giorno in cui l'Istat comunicherà i dati del Pil del quarto trimestre. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 44% - : ANSA, - Milano, 31 GEN - Avvio in rialzo per PIazza Affari nel giorno in cui l'Istat comunicherà i dati del Pil del quarto trimestre. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello ...

Borsa : Milano chiude in rialzo con lusso : ANSA, - Milano, 30 GEN - Seduta in positivo per Piazza Affari , Ftse Mib +0,36% a 19.771 punti, con il settore del lusso che traina sulla scia dei risultati di Lvmh che da' fiducia a tutto il settore. ...

Borsa : Milano chiude a +0 - 36% : ANSA, - Milano, 30 GEN - Piazza Affari chiude in rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,36% a 19.711 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire