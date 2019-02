Ancelotti | è ancora tutto in ballo

Napoli - Ancelotti non molla : 'Tutto ancora in ballo - faremo bene negli ultimi 120 giorni' : Con una grande vittoria sulla Sampdoria, il Napoli ha riscattato la brutta sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. Gli azzurri sono ripartiti con il piede giusto in campionato, nel giorno dell'...

Ancelotti in conferenza : «Errori che potevamo evitare. Il campionato è ancora aperto. Dobbiamo fare il nostro» : Una catena di sinistra poco intensa? «Anche sulla destra va fatto lo stesso discorso ed anche la catena centrale. Nel primo tempo è mancata intensità, che abbiamo poi trovato nella ripresa. Abbiamo avuto difficoltà su entrambe le fasce. Poco brillanti e un po’ lenti nel primo tempo, abbiamo “gigioneggiato» Sul mancato saluto di Mario Rui? «Sinceramente non ci ho fatto caso» C’è stata poca precisione al tiro? «Rientra nel ...

Cagliari-Napoli - le formazioni ufficiali : Ancelotti stupisce ancora : Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali – Partenopei impegnati nel match delle 18 alla “Sardegna Arena” contro un Cagliari pieno di defezioni. Per l’occasione Ancelotti non smette di stupire e lancia Fabian Ruiz in attacco accanto a Milik: riposo per Insigne e Mertens. Cagliari (4-3-1-2): Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Zielinski; Fabian Ruiz, Milik. All. ...