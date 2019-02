U&D | scelta nel castello per i tronisti | Angela prende il posto di Teresa

Gianni Sperti sulla scelta di Andrea Cerioli a U&D : 'Senza emozioni - basata sul nulla' : A Gianni Sperti sembra non essere piaciuta affatto la scelta di Andrea Cerioli a Uomini e Donne e, oltre a dirlo davanti alle telecamere, il pugliese l'ha ribadito nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al magazine della trasmissione. L'opinionista ha etichettato come "privo di emozioni e basato sul niente" il fidanzamento tra il tronista e Arianna Cirrincione, andando nettamente contro il parere della maggior parte del pubblico di Canale ...

Gossip U&D - la scelta di Teresa Langella : arriva l'augurio dell'ex corteggiatore Pierpaolo : Per Teresa Langella si avvicina sempre di più il momento della fatidica scelta finale a Uomini e donne. La tronista partenopea, infatti, al più presto si congederà dalla trasmissione di Maria De Filippi rivelando il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dal contesto televisivo. E, a pochi giorni dalla fatidica registrazione finale, ecco che sono arrivati anche degli auguri speciali per Teresa, da parte di un suo ex ...

U&D - l'intervista di Lorenzo Riccardi : 'La mia paura è rimpiangere la non scelta' : I tronisti della prima edizione del trono classico di Uomini e donne 2018/2019 sono pronti alla scelta. Come ben sappiamo nel mese di febbraio assisteremo alla visione del Serale di Uomini e donne: si tratta di puntate speciali dedicate esclusivamente alle scelte dei tronisti le quali avranno luogo in villa e saranno celebrate nel corso di un evento ideato dalla stellare showgirl Valeria Marini. A riguardo è stato un tronista a svelarsi durante ...

Anticipazioni U&D del 31 gennaio : in onda l'attesa scelta di Andrea Cerioli (VIDEO) : Per il pubblico di Uomini e donne sono in arrivo delle puntate decisamente importanti dal punto di vista dei contenuti perché tratteranno le scelte dei tronisti in carica. Possiamo svelarvi che l'appuntamento in programma domani 31 gennaio sarà il primo di questa settimana dedicato al trono classico e sarà incentrato sulla fatidica scelta finale di Andrea Cerioli. Quest'ultimo si congederà dal programma rivelando il nome della persona con la ...

Anticipazioni U&D : la scelta di Teresa Langella dovrebbe andare in onda il 15 febbraio : Anche quest'anno il programma Uomini e Donne va in onda nel prime time di Canale 5. Tutti i fan della trasmissione sanno che in questa stagione del people show di Maria De Filippi c'è la novità delle scelte in onda in prima serata. Questo evento inizialmente era stato pensato solo per due tronisti, ma visto l'entusiasmo dei telespettatori è stato allargato anche agli altri tronisti che partecipano alla trasmissione. Al momento stando alle ...

Anticipazioni U&D trono classico : Lorenzo Riccardi è pronto per la scelta : Le Anticipazioni della puntata registrata il 26 gennaio scorso riportano succulenti novità relative al trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha innanzitutto presentato il nuovo tronista, Andrea Zelletta, un bel ragazzo di 25 anni originario di Taranto che lavora come modello. Il giovane, una volta entrato in studio, ha attirato su di sé subito le attenzioni di Tina Cipollari e, allo stesso tempo, anche di Claudia Dionigi ...

U&D anticipazioni : «L'ho proprio odiato» - Giulia Cavaglià si sfoga dopo la scelta di Lorenzo : Giulia Cavaglià anticipa la scelta di Lorenzo Riccardi nella prossima puntata del trono classico di Uomini e Donne. Al magazine del dating show, la corteggiatrice ha infatti svelato che cosa è ...

Spoiler U&D - Lorenzo confonde prima della scelta : bacio con Giulia e lite con Claudia : Durante la registrazione del 26 gennaio, Lorenzo Riccardi ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta: quella alla quale ha partecipato, infatti, è stata la sua ultima puntata da tronista di Uomini e Donne. Le anticipazioni su quello che è successo in studio l'altro giorno, però, raccontano di un inaspettato cambio di rotta che il ragazzo sembra aver fatto nei confronti delle sue corteggiatrici: se con Giulia Cavaglià è stato comprensivo ...

U&D - Riccardi annuncia la scelta : Claudia forse interessata ad Andrea : Si è registrata ieri pomeriggio la nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, il people show pomeridiano di Canale 5 che vede alla conduzione la famosa Maria De Filippi. La registrazione che ha avuto luogo recentemente presso gli studi Mediaset del programma, ha visto l'arrivo di un nuovo volto: si tratta del tronista Andrea Zelletta. Nel corso di questa puntata Andrea si è presentato pubblicamente a tutti e la sua presenza ha catturato ...

U&D - Riccardi annuncia la scelta : Claudia interessata ad Andrea? Lei lo segue sui social : Si è registrata ieri pomeriggio la nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, il people show pomeridiano di Canale 5 che vede alla conduzione la famosa Maria De Filippi. La registrazione che ha avuto luogo recentemente presso gli studi Mediaset del programma, ha visto l'arrivo di un nuovo volto: si tratta del tronista Andrea Zelletta. Nel corso di questa puntata Andrea si è presentato pubblicamente a tutti e la sua presenza ha catturato ...

Anticipazioni U&D trono classico : Lorenzo - pronto per la scelta - si lamenta di Claudia : Il 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata ai troni di Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo è stato il vero protagonista della registrazione, avendo annunciato di sentirsi pronto per effettuare la sua scelta, prima di avere un battibecco con la corteggiatrice Claudia. Le esterne con Giulia e Claudia Lorenzo Riccardi ha rivelato che questa sarebbe stata la sua ultima registrazione in ...

U&D trono classico - puntata del 24 gennaio : oggi la finta scelta di Lorenzo Riccardi : oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dove non sono di certo mancati i colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il trono di Lorenzo Riccardi. Il giovane, infatti, ha stupito tutti mettendo in scena una vera e propria scelta che poi si è rivelata essere tutta una finzione. Ovviamente, a pagare le conseguenze di tutta questa messa in scena sono state le sue corteggiatrici, Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. La finta ...

News U&D - Andrea Cerioli spiazza tutti con una scelta lampo : Su canale 5 continuano gli appuntamenti con il programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne. Anche oggi 24 gennaio 2019 vedremo andare in onda la trasmissione, con la prima puntata della settimana dedicata al Trono classico. Anche se sembrerà strano oggi nel primo pomeriggio potremmo assistere alla prima scelta finale del programma, proprio come è stato anticipato dalla redazione del programma sui profili social ufficiali. Trono ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Lorenzo che prende in giro le corteggiatrici : Grande attesa per la puntata di Uomini e donne che vedremo in onda questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, la quale sarà caratterizzata da quella che potrebbe essere la scelta finale di Lorenzo Riccardi, ma che in realtà si tramuterà in un vero e proprio fake. Il tronista, infatti, stando alle Anticipazioni che arrivano in queste ore dalla pagina Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, ha fatto credere alle due corteggiatrici Giulia ...