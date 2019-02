La tv ai tempi di Tito Stagno | «Sono arrivato sulla Luna prima di Neil Armstrong»

Anche il Partito dei Sardi presenta i suoi candidati per la Regione nel collegio Olbia- tempi o : I candidati del Partito dei Sardi . Sono 6 i candidati consiglieri del Partito dei Sardi nel collegio di Olbia-Tempio per le prossime elezioni regionali. Renato Azara, Piera Coccu, Antonio Giagoni, ...

Tentata rapina in corso Buonarroti Minacciato il titolare del bar Dolomiti con una pistola puntata alla tempi a : Indagini sono tuttora in corso Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Confindustria, Fausto ...

Nba - Antetokounmpo in stile LeBron : Milwaukee crede nel titolo che manca dai tempi di Jabbar : Per quanto involontaria, la pallonata con cui ha Giannis Antetokounmpo ha intontito James Harden è stata una metafora nel primo incrocio stagionale tra i due grandi candidati al titolo di MVP. Con 27

Aborto - denunciò 23 rifiuti in Veneto. Ma per i pm ha mentito : “Prestazione rispettosa dei tempi previsti per legge” : VENEZIA – Due anni fa, quando divenne di pubblico dominio, il caso fece scalpore. Attraverso le dichiarazioni di alcune sindacaliste della Cgil di Padova fu ricostruita la vicenda di una giovane donna, una professionista quarantenne, che voleva abortire, ma si sarebbe trovata di fronte un muro di incomprensione e di rifiuti. In totale, secondo il calcolo che venne effettuato, ben 23 strutture sanitarie del Veneto le avrebbero opposto un diniego. ...