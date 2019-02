Dagli allenamenti con Paltrinieri ai colpi di pistola | la giovane promessa del nuoto

sportfair

(Di domenica 3 febbraio 2019) Manuel Bortuzzo sparato al torace: mondo delsotto shock, laitaliana in grave pericolo di vita Il mondo delsotto shock a causa di un episodio avvenuto ieri nel quartiere Axa di Roma. Il 19enne di Treviso Manuel Bortuzzo è stato sparato ieri sera. Ilnuotatore,azzurra, che si allena con campioni del calibro die Detti, si trovava in compagnia di un gruppo di amici quando è statoto da un colpo di, partito da una moto o un’auto.I poliziotti della Squadra Mobile di Ostia hanno aperto un’indagine: si potrebbe trattare di uno scambio di persona per Bortuzzo, che stava rientrando a casa, ignaro di una rissa accaduta poco prima in un locale nelle vicinanze. Ilnuotatore è statoto al torace e subito trasportato all’ospedale Grassi di Ostia, per poi essere trasferito al San Camillo. ...