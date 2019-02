Caos neve Brennero | riaperto un tratto dell' A22 | tir ancora bloccati sulla strada

Caos neve : riaperto un tratto dell'A22 - tir ancora bloccati | Codacons presenta esposto in procura : E' stata riaperta parzialmente dopo i disagi di sabato la corsia nord dell'autostrada del Brennero. La situazione non è però ancora tornata alla normalità perché al momento è percorribile solo la corsia di sorpasso, mentre la carreggiata principale è ancora occupata dai mezzi pesanti.

Caos neve : 'Mia moglie e i miei figli fermi in A22 per oltre 12 ore' - : Riccardo Del Bene, infermiere che vive a Garmisch, in Germania, ieri sera aspettava la famiglia partita da Pesaro alle 15: "Di solito in sei ore sono qui. In tutte queste ore non hanno visto un ...

Caos neve : "Mia moglie e i miei figli fermi in A22 per oltre 12 ore" : Caos neve: "Mia moglie e i miei figli fermi in A22 per oltre 12 ore" Riccardo Del Bene, infermiere che vive a Garmisch, in Germania, ieri sera aspettava la famiglia partita da Pesaro alle 15: “Di solito in sei ore sono qui. In tutte queste ore non hanno visto un lampeggiante, sia blu oppure giallo. Mi chiedo se devono ...

Caos neve in Alto Adige - valanga travolge l'A22. «Fermi in auto da 22 ore» : Una valanga ha investito l'autostrada del Brennero nei pressi del confine di stato. Non vi sono feriti. La slavina si è staccata da un pendio che sovrasta l'A22 al chilometro 5. In...

