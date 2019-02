Benalla mette | ancora | nei guai Macron | Il ' patron' mi sostiene

Benalla mette nei guai Macron - di nuovo : Parigi. “Ci sono così tante rivelazioni in questa nuova inchiesta di Mediapart che non si sa nemmeno da dove cominciare”, ha scritto Raphaël Bloch, giornalista del quotidiano Les Echos. E effettivamente nell’inchiesta pubblicata dal giornale online di Edwy Plenel, frutto di diversi mesi di lavoro, c