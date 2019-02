Bari | parte il corso per diventare fashion blogger | boom di domande per iscriversi

Blastingnews

(Di domenica 3 febbraio 2019) Ormai diversi personaggi, sempre più presenti sui noti social network, come Instagram sono in grado di influenzare i loro "seguaci" su prodotti particolari e definiti; da questa passione è nato un vero e proprio lavoro, quello dei, che in poco tempo ha avuto successo in tutto il mondo. Per chi desiderasse imparare il mestiere e seguire le 'orme' della nota influencer Chiara Ferragni, aè nato ilperesperti. I requisiti che bisogna possedere per potercipare alsono: residenza o domicilio in Puglia, essere disoccupati e privi di misure di sostegno di reddito e avere la maggiore età.di '' Ildicomprende diverse discipline e 210 ore di lezioni divise in diversi moduli: come creare un blog di successo, trucchi per farsi invitare alle sfilate, outfit da indossare in ogni ...