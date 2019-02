A22 | Toninelli vuole una gestione pubblica ma lo è già all' 85%

A22 Brennero - Toninelli : "Torni tutta pubblica". Ma lo è già all'85% : Torna lentamente alla normalità la circolazione lungo le strade per l'ondata di maltempo che si è abbattuta in Italia, con neve intensa e nubifragi, provocando frane, esondazioni di corsi d'acqua, ...

Caos sulla A22 - ispezione di Toninelli : “L’Autobrennero ora tornerà allo Stato. Basta a ricchi profitti per servizi scadenti” : “Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. È infatti già in corso un’ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione”. Il giorno dopo i disagi sofferti dagli automobilisti sull’Autostrada del Brennero, riaperta alle 23 di ieri notte dopo 15 ore di ...