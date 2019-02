Scende per mettere le catene - l'auto slitta e lo investe : morto sul colpo : Un automobilista di 58 anni è morto ieri sera dopo essere stato travolto dalla propria vettura, che stava cercando di disincagliare dalla neve . È successo a Isola d' Asti nella zona di frazione ...

Serie A - si Scende in campo nel week-end per la 22ª giornata : ecco tutte le quote William Hill : Il turno di campionato prevede il big match dell’Olimpico tra Roma e Milan, che si giocano una grossa fetta di qualificazione in Champions Archiviati i quarti di finale di Coppia Italia con non poche sorprese, torna in campo la Serie A con i club pronti per una battaglia all’ultimo goal. William Hill si fa trovare pronto e offre per tutte le partite le sue impareggiabili Migliori quote. Il bookmaker, inoltre, raddoppia il ...

Super Bowl 2019 - anche Donald Trump Scenderà “in campo” : Super Bowl, Donald Trump ha accettato di concedere un’intervista che la Cbs durante la gara dell’anno in quel di Atlanta anche Donald Trump scende in campo per il Super Bowl. Il presidente ha accettato di concedere un’intervista che la Cbs, detentrice dei diritti della finale NFL, trasmetterà domenica mattina nel programma ‘Face the Nation’ che, per l’occasione, andrà in onda da Atlanta. Nella città ...

Coldiretti - Allarme olio - Scende la produzione dell'olio italiano - preoccupazione anche per l'Abruzz : Pescara - Nel 2019 addio a 6 bottiglie di extravergine Made in Italy su 10 sugli scaffali dei supermercati per effetto del crollo del 57% della produzione che scende ad appena 185 milioni di chili, su valori minimi degli ultimi 25 anni. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in cui evince la drammatica situazione degli ulivi italiani colpiti dai cambiamenti climatici, del propagarsi inarrestabile della Xylella e della concorrenza ...

Bari - flash mob per i migranti sulla Sea Watch3 : 'Fateli Scendere'. Nave diretta a Catania : La notizia dell'imminente via libera allo sbarco dei 47 migranti imbarcati sulla Sea Watch 3, alla rada di Siracusa, dopo che Malta, Romania, Portogallo, Francia, Germania e Lussemburgo hanno dato la ...

Non riesce a Scendere dal treno perché la porta è guasta e picchia il capotreno : Non è riuscito a scendere dal treno perché la porta era guasta, anche se regolarmente segnalata ed ha aggredito il capotreno mandandolo in ospedale. Questa l'incredibile vicenda accaduta la scorsa ...

L'autista la fa Scendere dall’autobus perché senza biglietto - 21enne muore assiderata : Una storia tanto assurda quanto drammatica, quella di Iryna Dvoretska, studentessa ucraina di medicina di 21 anni che è morta assiderata dopo essere stata cacciata dall'autobus perché senza biglietto. Erano le 4 di mattina nel nord dell'Ucraina, mentre il termometro segnava -20 gradi e il conducente del mezzo su cui Iryna viaggiava ha deciso di fare scendere la giovane, nonostante le condizioni climatiche. A riportare la vicenda, ...

'Non siamo pesci' - 600 vip firmano il manifesto per i migranti : chi Scenderà in piazza a Montecitorio? : Sono oltre 600 i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno firmato il manifesto. Quanti di vip e quante di queste star del Firmamento saranno effettivamente in piazza? Grande ...

Sea Watch - Fratoianni (SI) dalla nave : “Siamo circondati - come fossimo in guerra. Fate Scendere queste 47 persone” : La delegazione composta dai deputati Stefania Prestigiacomo, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e dal sindaco di Siracusa Francesco Italia è a bordo della nave Sea Watch 3, in rada davanti alla città siciliana. Il deputato di Sinistra Italiana ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una diretta dalla nave dell’Ong: “Qui nonostante i divieti. Chiediamo con forza che i 47 ostaggi possano sbarcare. Persone che hanno vissuto traumi ...

Europee - 25 anni dopo Berlusconi (ri)Scende in campo : “L’Italia è il paese che amo…”. E attacca : “M5S pericolosi” : “L’Italia è il paese che amo. Con queste parole mi rivolsi agli italiani” nel ’94 “per salvare l’Italia da un grave pericolo”, “quello comunista”. Oggi c’è “un altro pericolo”, rappresentato dai Cinque stelle. “Per questo credo che l’appello di allora sia drammaticamente attuale anche oggi”. In un videomessaggio sui social Silvio Berlusconi celebra il venticinquesimo ...

Usa : Scende in campo per le primarie dem Kamala Harris - 'l'erede di Barack Obama' : Donna, metà asiatica e metà afroamericana , la mamma è di etnia Tamil, il papà giamaicano, . Nata e cresciuta nella California più liberal e anti-Trump che ci sia, avvocatessa ed ex procuratrice. E' ...

Genova Scende in piazza a favore delle grandi opere : C'erano anche le Madamin di Torino in piazza con i genovesi per dire si alle grandi opere che mancano in Liguria: Terzo Valico Ferroviario, Gronda Autostradale, raddoppio della linea ferroviaria verso ...

Israele - per le elezioni di aprile Scende in campo contro Netanyahu l’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz : Benny Gantz scende in campo. l’ex generale che ha combattuto due guerre contro Hamas a Gaza, dopo aver fondato il suo partito “Resilienza” ha rotto gli indugi. Con un post su Facebook è sceso in campo nelle elezioni del prossimo 9 aprile contro il suo ex datore di lavoro: il premier Benjamin Netanyahu. Con collocazione moderata centrista Gantz – che come tutti gli ex generali in Israele gode di molta fiducia – potrebbe prendere 13-14 ...

Alter-G - la Nasa Scende in campo per aiutare i campioni : da Kane a Cristiano Ronaldo : Lo stato di forma e fisico rappresenta un aspetto fondamentale per ogni calciatore e per questo motivo la Nasa scende in campo in aiuto dei campioni anche in casa di infortuni. Nel dettaglio si tratta di tapis roulant chiamato Alter-G messo a punto dall’agenzia spaziale statunitense che funziona in assenza di gravità, l’ultimo a beneficiare è stato il calciatore del Tottenham e capitano della Nazionale inglese Harry Kane, ...