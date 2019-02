ilfattoquotidiano

: Recessione, Serracchiani: “2019 anno bellissimo? A quello che dice Conte non crediamo più” - fattoquotidiano : Recessione, Serracchiani: “2019 anno bellissimo? A quello che dice Conte non crediamo più” - Affaritaliani : Tav, Serracchiani: 'Recessione e opere ferme, finchè litigano Paese continuerà a scendere' -

(Di sabato 2 febbraio 2019) “Acheil Presidentenonpiù. C’è chi parla di boom economico, chiche il 2019 sarà un, di fatto siamo entrati in. Dopo 16 semestri positivi, questo è il primo trimestre dove entriamo formalmente in. Le grandi scelte, ad esempio la Tav e le infrastrutture, sono ancora ferme perché stlitigando. Quindi finché continuera litigare il Paese continuerà a scendere, continuerà a essere in difficoltà in tutto ilsto europeo”. Così Debora, deputata Pd, parlando dei dati Istat sullaitaliana e il commento del Premier‘Il 2019 sarà’.L'articolo: “2019? Achenonpiù” proviene da Il Fatto Quotidiano.