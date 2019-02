Oroscopo 4 febbraio | nei sentimenti bene i Gemelli | sottotono lo Scorpione

Oroscopo del 15 febbraio : Cancro geloso - Leone in vena di flirt : In questo venerdì 15 febbraio 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Sole in Acquario e Giove in Sagittario. Marte in Toro ed Urano retrogrado nei gradi dell'Ariete. Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Oroscopo del 12 febbraio : Capricorno stacanovista - Toro innamorato : In questo martedì 12 febbraio 2019 troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. Giove in Sagittario e la Luna in Toro. Urano e Marte in Ariete. Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito troverete le previsioni per i dodici segni....Continua a leggere

Oroscopo di febbraio per la Bilancia : numerosi contrattempi : L'Oroscopo non prevede un mese troppo felice per le persone nate sotto il segno della Bilancia in quanto gli Astri appaiono contrari a novità gratificanti. Oroscopo per il lavoro: non aprite attività nuove Il mondo del lavoro rappresenterà un'ancora di salvezza in un mare di contrattempi che caratterizzeranno il mese entrante intralciando il vostro cammino. Abbiate quindi una rinnovata fiducia in voi stessi: se avete in animo di mettervi alla ...

L'Oroscopo del giorno 4 febbraio : lunedì 'perfetto' per Sagittario e Acquario : L'oroscopo del giorno 4 febbraio 2019 è arrivato all'appuntamento con le attesissime previsioni, in questo caso relative agli ultimi sei segni zodiacali. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di lunedì? Come certamente qualcuno di voi avrà già intuito, nel prossimo inizio settimana ad emergere su tutti saranno due segni in particolare: Sagittario e Acquario. Il primo sarà assolutamente super-favorito in amore mentre il ...

L'Oroscopo dell'amore single - 3 febbraio : opportunità per Leone - Toro impaziente : L'oroscopo dell'amore single regala buoni riscontri per i sentimenti dei cuori solitari, a patto che quest'ultimi vivano le opportunità amorose con innovazione e determinazione. Analizziamo le previsioni astrologiche e l'andamento amoroso di ciascun segno dello Zodiaco, puntando sulle novità sentimentali in serbo per i cuori solitari nella giornata di domenica 3 febbraio. L'amore single e le previsioni astrologiche dall'Ariete alla ...

Vergine - Oroscopo di febbraio : le vostre idee saranno apprezzate sul lavoro : L'oroscopo di febbraio per il segno della Vergine rivela un periodo abbastanza complicato e povero di soddisfazioni, al punto che non vedrete l'ora che il mese giunga alla sua conclusione. oroscopo per la Vergine in ambito lavorativo Inizialmente il periodo sarà positivo sul lavoro, perché le vostre idee saranno apprezzate non solo dai colleghi, ma anche dai superiori. Non abbiate quindi timori di farvi avanti per fare delle proposte innovative, ...

Branko della settimana : Oroscopo dal 4 all’8 febbraio 2019 : oroscopo: previsioni settimanali di Branko da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019 E’ iniziato febbraio 2019 e, come sempre, sveliamo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’oroscopo di Branko della settimana prossima (4-8 febbraio) tratte dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, che il re delle stelle ha pubblicato qualche tempo fa, contenente tutte le previsioni dell’anno. Noi riportiamo ovviamente ...

Oroscopo 2 febbraio di Paolo Fox : previsioni astrologiche di oggi : Oroscopo Paolo Fox del giorno: le previsioni zodiacali di oggi, sabato 2 febbraio 2019 Primo sabato del mese oggi, 2 febbraio, con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox, che però non sono state svelate in tv (visto che il sabato il re delle stelle non compare in video), bensì sulle pagine del settimanale DiPiùTv. Sulla rivista, come sempre, sono disponibili le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox generali di tutti i giorni della ...

Oroscopo 4 febbraio : Acquario polemico - Bilancia in difficoltà - Capricorno favorito : Il primo lunedì di febbraio porterà delle tensioni per Cancro e Scorpione, mentre Sagittario avrà maggiore forza. Scopriamo le previsioni degli astri per lunedì 4 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni di voi potrebbero sentirsi sotto pressione perchè hanno dei compiti da portare avanti e da cui potrebbe dipendere un futuro lavorativo. In amore potrebbero nascere delle problematiche, nonostante state cercando in questo periodo di ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 3 febbraio : Ariete magnetico - Gemelli ambiguo : Il mese di febbraio è iniziato aprendo le danze ai transiti planetari, investendo negli influssi favorevoli per illuminare il cielo dei segni zodiacali. Come sarà l'andamento della fortuna e la passione delle relazioni a due? La risposta sta nelL'oroscopo dell'amore di coppia che scende a compromessi con i sentimenti, aiutando ciascun segno a trovare la felicità nel proprio rapporto amoroso. Analizziamo cosa accadrà nelle previsioni astrologiche ...

Oroscopo Acquario - febbraio : mese di forza ed energia : Il mese di gennaio si è appena concluso, quali disegni avranno gli astri e le stelle per il segno dell'Acquario durante questo secondo mese del 2019? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo di febbraio per il segno, con predizioni astrali su amore, lavoro e salute. Il mese di febbraio inizierà nel migliore dei modi per i nati sotto il segno, soprattutto per quanto riguarda la salute. Durante le prime settimane di febbraio vi sentirete nel ...

Oroscopo di febbraio per il Leone : forse troverà il vero amore : L'Oroscopo del Leone, per quanto riguarda il mese di febbraio 2019, è piuttosto positivo e si colloca nel più ampio contesto di un anno che risulterà particolarmente favorevole al segno. Il Leone e l'amore a febbraio febbraio 2019 potrebbe risultare un periodo fondamentale della vostra vita, in quanto secondo l'Oroscopo potreste fare l'incontro che cambierà il vostro destino. Durante questo fortunatissimo anno infatti, i mesi più favorevoli per ...

Oroscopo Ada Alberti 2-3 febbraio : previsioni a Pomeriggio Cinque : Ada Alberti: Oroscopo del weekend a Pomeriggio 5 Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti del weekend. L’astrologa ha svelato cosa prevedono le stelle per il prossimo fine settimana nel programma condotto da Barbara d’Urso. Il volto di Canale5 è stato protagonista dell’ultima parte di Pomeriggio 5 e ha chiuso il programma con i suoi consigli per i dodici segni dello zodiaco. Ada Alberti ha assegnato, come di ...